Дорожчий за золото: чому паладій зростає у ціні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Від зростання цін на паладій може виграти Росія, яка є одним з основних виробників металу

Ціна дорогоцінного металу паладій швидко зростає на світових ринках.

Лише за останні два тижні він підскочив у ціні на понад 25% і майже вдвічі збільшився у вартості за останній рік.

Унція паладію наразі коштує приблизно 2500 доларів, і він є дорожчим за золото. Попит, який призвів до зростання ціни, навряд чи скоро зменшиться.

То ж що це за паладій, для чого він використовується, і чому його ціна так швидко зростає?

Що таке паладій?

Це блискучий білий метал, який як і платина, рутеній, родій, осмій та іридій належить до платиноїдів.

Більшість паладію у світі видобувають в Росії та Південній Африці. Видобувають паладій як побічний продукт під час видобутку інших металів, зазвичай, платини та нікелю.

Для чого його використовують?

Паладій використовують як важливу складову каталітичних перетворювачів - частини вихлопної системи автомобіля, яка контролює викиди, переважно в бензинових та гібридних транспортних засобах.

Понад 80% видобутого паладію використовується саме в цих пристроях, які перетворюють токсичні гази, такі як чадний газ та діоксид азоту, в менш шкідливі азот, вуглекислий газ і водяну пару.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Каталітичні перетворювачі досить легко зняти з транспортного засобу

Він також використовується значно меншою мірою в електроніці, стоматології та ювелірній справі.

Зростаюча цінність металу в останні роки призвела до зростання крадіжок каталітичних перетворювачів у всьому світі.

Поліція Лондона заявила, що кількість крадіжок за перші шість місяців 2019 року зросла на 70% у порівнянні з попереднім роком.

Чому зростає ціна?

Це відбувається тому, що попит на паладій перевершує пропозицію вже протягом певного часу.

Прогнозується, що кількість металу, видобутого в 2019 році, буде нижчою за обсяг світового попиту вже восьмий рік поспіль.

Паладій по суті є вторинним продуктом видобутку платини та нікелю, і гірничовидобувна індустрія має замало можливостей для збільшення видобутку паладію у відповідь на зростання цін.

І цей дефіцит, схоже, триватиме. Південно-Африканська Республіка, яка виробляє приблизно 40% світової продукції, минулого тижня заявила, що випуск металів платинової групи, зокрема паладію, у листопаді впав на 13,5% у порівнянні з показниками попереднього року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Руда, яка містить паладій, на виставці у Південній Африці

Тим часом попит на паладій з боку виробників автомобілів різко зріс через низку причин.

Уряди у всьому світі, особливо в Китаї, роблять правила більш жорсткими, намагаючись боротися із забрудненням повітря транспортними засобами, які працюють на бензині.

Водночас "дизельний скандал" з автомобілями Volkswagen також вплинув на ситуацію на ринку паладію. Споживачі у Європі відмовляються від дизельних автомобілів, які в основному використовують платину в своїх каталітичних перетворювачах, а натомість купують транспортні засоби на бензині, де в каталітичних перетворювачах використовують паладій.

Торгова угода між США та Китаєм, яку підписали на початку цього місяця, також сприяла підвищенню цін. Деякі економісти очікують, що угода допоможе зменшити негативний вплив китайсько-американських суперечок на глобальне економічне зростання та уповільнити спад продажів китайських автомобілів.

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