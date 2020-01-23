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Британська поліція вилучила тризуб з антиекстремістського посібника. Про це повідомляє контртерористичний підрозділ британської поліції та посольство України в Британії.

Раніше між Києвом та Лондоном розгорівся дипломатичний скандал через український тризуб. Україна навіть вимагала вибачень від британської сторони.

"Ми зустрілися з представниками британського МЗС і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків та символів", - заявила британська поліція у відповідь на закиди Києва.

У відомстві також пояснили, як державний герб України з'явився у посібнику. "На жаль, праворадикальні групи мають історію неправомірного використання державної символіки як частини своєї ідентичності, це є причиною того, що деякі національні прапори та символи з'явилися в нашому документі".

Посольство України у Британії вже привітало рішення британської поліції.

На вихідних між Україною та Британією розгорівся скандал через розміщення тризуба в антиекстремістському посібнику поряд із зображеннями свастик.

Українське МЗС висловило своє невдоволення та озвучило вимогу вилучити тризуб з цього видання.

У британському уряді відреагували 20 січня: там сказали, що шкодують через цю образу.

Тризуб у посібнику

Минулого тижня британські ЗМІ опублікували фотографії з британського антиектремістського посібника, де тризуб розмістили поряд з фотографіями свастик, татуювань символів військових структур Третього Рейху Адольфа Гітлера та напису 14/88, який є символом расистів та нацистів.

Як повідомляє журналістка ВВС Джорджіна Раннард, у п'ятницю Guardian повідомив про посібник, який видали для медичних працівників та вчителів. У ньому згадуються не тільки неонацисти, але й екологічні організації та рухи Greenpeace та Extinction Rebellion.

У неділю українські користувачі соцмереж помітили герб поруч із нацистською свастикою на сторінці "символів, що зазвичай асоціюються з верховенством білої раси".

Копирайт изображения Home Office Image caption У посібнику український тризуб опублікований на фотографії поряд з нацистськими символами

Окрім того, до груп, які підтримують ідеї "білого супремасизму", у посібнику віднесений український батальйон "Азов".

Посібник, виданий у червні 2019 року, розробили для працівників держструктур, аби допомогти їм помітити ознаки екстремізму.

Їх закликають повідомляти в поліцію про "будь-які проблеми, виявлені за допомогою цього документа".

Заступник спеціального уповноваженого столичної поліції Дін Гайдон заявив BBC News, що посібник створили для того, щоб допомогти поліції "визначити та зрозуміти знаки та символи", але багато перелічених у посібнику груп насправді не представляють інтересу "у боротьбі з тероризмом".

Гнівна реакція

Багато українців гнівно відреагували на появу національного символу у посібнику.

"Офіційний герб України також міститься у посібнику з екстремізму Великої Британії на тій же сторінці, що й нацистські татуювання та ін. Без коментарів", - написала Міра Брейфорд у Facebook.

"Схоже, кількість корисних ідіотів зросла у Британії після Brexit. По-перше, вони зображують Крим як російський на карті, тепер княжий тризуб є для них символом екстремізму", - написав інший користувач Facebook Євген Ковальчук.

"Цікаво, чи можу я зараз показати свій паспорт на прикордонному контролі у Великій Британії?", - жартувала у соцмережі Наталія Тимошик.

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