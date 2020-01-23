Виверження вулкану перетворило мозок людини на скло

Копирайт изображения The New England Journal of Medicine/Dr Pier Paolo Image caption Вважається, що це "вітрифіковані" залишки мозку чоловіка, який загинув внаслідок виверження вулкану

Екстремальна температура після виверження вулкану Везувій в Італії була настільки великою, що перетворила мозок однієї з жертв виверження на скло, стверджує дослідження.

Виверження сталося у 79 році нашої ери. Воно призвело до загибелі тисяч людей і знищило римські поселення поблизу сучасного Неаполя, зокрема, Помпеї.

Місто Геркуланум також тоді поховала вулканічна речовина - пірокластичний потік, загинуло чимало мешканців міста.

Команда дослідників вивчила останки однієї жертви, виявленої у місті в 1960-х роках.

У дослідженні, опублікованому в журналі "New England Journal of Medicine" у четвер, зазначається, що з черепа жертви вилучили фрагменти склоподібного чорного матеріалу.

Дослідники вважають, що чорним матеріалом є склоподібні залишки мозку людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Геркуланум (руїни якого можна побачити на фото), як і Помпеї, поховав пірокластичний потік у 79 році

Вітрифікація, зазначається в дослідженні, - це процес, при якому матеріал спалюється під впливом високих температур і швидко охолоджується, перетворюючись на скло або глазур.

"Збереження стародавніх останків мозку є надзвичайно рідкісною знахідкою", - повідомив доктор П'єр Паола Петроне, судово-медичний антрополог Неапольського університету Федеріко II, головний автор дослідження.

"Це перше в історії відкриття давнього людського мозку, який був вітрифікований завдяки високій температурі".

Жертві, як вважається, було понад 20 років. Чоловіка знайшли лежачим на дерев'яному ліжку, похованому під вулканічним попелом у Геркуланумі.

Доктор Петроне припустив, що він загинув миттєво.

Аналіз обвугленої деревини, виявленої біля тіла, показав, що температура у приміщенні на час його загибелі сягнула 520С.

Копирайт изображения The New England Journal of Medicine/Dr Pier Paolo Image caption Чоловіка "знайшли лежачим на дерев'яному ліжку, похованому під вулканічним попелом" у Геркуланумі

Це означає, що "джерело екстремального тепла змогло запалити тілесний жир і випарувати м'які тканини" перед тим, як сталося "швидке падіння температури", йдеться у дослідженні вчених.

Склоподібний матеріал досі не знаходили в інших місцях цієї археологічної пам'ятки.

Під час виверження Везувія Геркуланум поховали пірокластичні потоки - швидкоплинні течії уламків гірських порід, попелу та гарячих газів.

Вулканічна речовина зберегла частину міста, зокрема, скелети жителів, які не змогли втекти.

Археологи століттями досліджують руїни Геркуланума та Помпеї - іншого відомого давньоримського поселення, знищеного Везувієм.

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