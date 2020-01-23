Виверження вулкану перетворило мозок людини на скло
Екстремальна температура після виверження вулкану Везувій в Італії була настільки великою, що перетворила мозок однієї з жертв виверження на скло, стверджує дослідження.
Виверження сталося у 79 році нашої ери. Воно призвело до загибелі тисяч людей і знищило римські поселення поблизу сучасного Неаполя, зокрема, Помпеї.
Місто Геркуланум також тоді поховала вулканічна речовина - пірокластичний потік, загинуло чимало мешканців міста.
Команда дослідників вивчила останки однієї жертви, виявленої у місті в 1960-х роках.
У дослідженні, опублікованому в журналі "New England Journal of Medicine" у четвер, зазначається, що з черепа жертви вилучили фрагменти склоподібного чорного матеріалу.
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Дослідники вважають, що чорним матеріалом є склоподібні залишки мозку людини.
Вітрифікація, зазначається в дослідженні, - це процес, при якому матеріал спалюється під впливом високих температур і швидко охолоджується, перетворюючись на скло або глазур.
"Збереження стародавніх останків мозку є надзвичайно рідкісною знахідкою", - повідомив доктор П'єр Паола Петроне, судово-медичний антрополог Неапольського університету Федеріко II, головний автор дослідження.
"Це перше в історії відкриття давнього людського мозку, який був вітрифікований завдяки високій температурі".
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Жертві, як вважається, було понад 20 років. Чоловіка знайшли лежачим на дерев'яному ліжку, похованому під вулканічним попелом у Геркуланумі.
Доктор Петроне припустив, що він загинув миттєво.
Аналіз обвугленої деревини, виявленої біля тіла, показав, що температура у приміщенні на час його загибелі сягнула 520С.
Це означає, що "джерело екстремального тепла змогло запалити тілесний жир і випарувати м'які тканини" перед тим, як сталося "швидке падіння температури", йдеться у дослідженні вчених.
Склоподібний матеріал досі не знаходили в інших місцях цієї археологічної пам'ятки.
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Під час виверження Везувія Геркуланум поховали пірокластичні потоки - швидкоплинні течії уламків гірських порід, попелу та гарячих газів.
Вулканічна речовина зберегла частину міста, зокрема, скелети жителів, які не змогли втекти.
Археологи століттями досліджують руїни Геркуланума та Помпеї - іншого відомого давньоримського поселення, знищеного Везувієм.
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