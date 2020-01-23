Копирайт изображения The Royal Institute for Cultural Heritage Image caption Зображення Агнця Божого з Гентського вівтаря до (ліворуч) і після реставрації

Результати реставрації картини XV сторіччя "Поклоніння таємничому агнцю", яка є частиною Гентського вівтаря, здивували мистецтвознавців та викликала гарячі суперечки у соцмережах.

Гентський вівтар у соборі Святого Бавона у Генті створили у 1432 році художники Губерт і Ян Ван Ейки. Він століттями зачаровував фанатів мистецтва.

Цей витвір мистецтва вважають першою великою картиною, створеною олійними фарбами, яка здобула глобальну популярність.

2012 року в музеї у Бельгії розпочався проєкт з реставрації твору мистецтва вартістю 2,2 мільйона євро.

На другому етапі проєкту, який завершився минулого місяця, реставратори зробили кілька несподіваних відкриттів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проєкт з реставрації Гентського вівтаря розпочався 2012 року. Ось так виглядає панель вівтаря "Поклоніння таємничому агнцю"

Реставратори встановили, що центральну панель вівтаря, відому як "Поклоніння таємничому агнцю", дещо перемалювали у XVI сторіччі.

Інший художник змінив вигляд Агнця Божого, символу Ісуса, зображеного в центрі панелі.

Реставратори зняли шар фарби, який вкривав початкове зображення і виявили "пронизливий погляд ягняти" та "великі очі".

Елен Дюбуа, керівниця проєкту реставрації, повідомила Art Newspaper, що ягня в його оригінальному вигляді мало більш "інтенсивний вплив на глядачів".

Реставрацію завершили наприкінці грудня минулого року, але результати лише нещодавно привернули увагу в соціальних мережах та ЗМІ.

Як і команда, що займалася реставрацію, чимало людей у соцмережах висловили здивування обличчям ягняти.

Пропустити Twitter допис , автор: @SmithsonianMag For some, the Ghent Altarpiece’s most haunting attribute may be one only recently revealed by restoration: the alarmingly humanoid face that once adorned the painting’s central sacrificial lamb. https://t.co/cqSzWAtiYz — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) 26 грудня 2019 р.

Smithsonian Magazine написав, що ягня має "тривожну людиноподібну" мордочку з "проникливими, близькими одне до одного очима, повними рожевими губами та розширеними ніздрями".

Ці особливості "впадають в очі, якщо не є тривожно людиноподібними", вважає офіційний журнал Смітсонівського інституту.

В соціальних мережах зображення ягня називали "тривожним" і навіть порівнювали його з "інопланетною істотою". Деякі користувачі вважають, що краще було не відновлювати первинне зображення ягняти.

Коенрад Йонкхеєр, професор мистецтва ренесансу та бароко Гентського університету, вважає, що картину перемалювали для нейтралізації "інтенсивного та гуманізованого зображення ягняти" та заради перетворення його у зображення звичайної тварини.

Королівський інститут культурної спадщини Бельгії (RICH), який керував реставрацією, заявив, що фарбу видаляли поступово протягом трьох років, щоб виявити оригінальне зображення.

Інститут захищає реставрацію, зазначаючи, що "кілька дописів у соцмережах відображають нерозуміння результатів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гентський вівтар неодноразово намагалися викрасти як звичайні крадії, так і відомі правителі

Згідно з заявою інституту, брати Ван Ейк вирішили "представити Агнця Божого з очима, схожими на людські", що було поширеним стилем у середньовіччі.

"Вибір щодо видалення (поверхневого шару. - Ред.) фарби ретельно зважувався, і його повністю підтримали всі учасники, - повідомили в інституті. - Результати реставрації оцінили експерти, громадськість та собор святого Бавона".

Картина відома як "Поклоніння таємничому агнцеві", оскільки на центральній панелі помітні паломники, які зібралися разом, аби віддати шану Агнцеві Божому, який символізував Ісуса Христа.

24 січня панель вівтаря, на якій намальоване ягня, повернуть до собору Святого Бавона, де її зможуть побачити всі бажаючі.

Гентський вівтар вважається одним з найбільш відомих мішеней крадіїв в історії мистецтва. Його вивезли з Гента у 1800-х роках за наказом Наполеона, а під час Другої світової війни вівтар вкрали і намагалися сховати в Австрії нацисти. Проте щоразу за збігом обставин цей витвір мистецтва знаходили і повертали до Гента.

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