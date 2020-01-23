Зеленський з візитом в Ізраїлі не зустрівся з Путіним – випуск новин 23 січня
У випуску 23 січня:
- У чому головна суперечність ізраїльського візиту президента України до Єрусалима;
- Китай скасовує публічні заходи на Новий рік через коронавірус - росте статистика фатальних випадків, але китайська влада почала вчасно діяти;
- Жінка, яка пережила Голокост, попереджає: про жахіття Аушвіцу забувають. Спецрепортаж;
- І дива посеред нас: як ціла країна рятувала маленьку книгарню. У Великій Британії.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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