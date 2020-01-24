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Посольство Китаю у Парижі знайшло жінку з Уханю, китайської провінції, що є епіцентром смертельного вірусу, яка хвалилася тим, що приймала ліки, щоби пройти перевірку за станом здоров'я в аеропорту.

У соцмережі жінка написала, що мала високу температуру, але вона збила її за допомогою ліків.

Пізніше жінка опублікувала фото, на якому видно, що вона обідає в одному з мішленівських ресторанів у Ліоні.

Кількість жертв нового коронавірусу зросла до 26 людей.

Вірус вже потрапив на територію США, Таїланду та Південної Кореї.

Китайська влада закрила на карантин місто Ухань в провінції Хубей з населенням 8,9 млн осіб (за іншими даними, 11 млн людей).

Жінка прилетіла до Франції з Уханю ще до того, як скасували рейси. Але вже тоді проводили контрольну перевірку в аеропортах, зокрема пасажирам, які прилетіли з Китаю вимірювали температуру.

У посольстві повідомили, що зараз жінка перебуває під медичним наглядом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Людей, які виїжджають з Уханю та прибувають в пункт призначення, перевіряють термосканером

"Збила температуру"

Жінка детально розповіла про свою подорож до Ліона у соцмережі WeChat.

"Нарешті я можу добре пообідати, я почуваюся так, ніби два дні голодувала. Коли ти перебуваєш у місті гурманів, звичайно, ти повинен їсти мішленівську їжу", - написала вона.

"Перед польотом, у мене була температура і кашель. Я злякалася смерті і прийняла ліки, що знижують температуру. На щастя, мені вдалося її збити", - написала жінка.

Вона також опублікувала фотографії страв, які їй сподобалися.

Пост жінки швидко став вірусним, а її поведінку розкритикували інші користувачі соцмережі.

Копирайт изображения WEIBO Image caption Жінка опублікувала в соцмережі фото страв, які куштувала в ресторані

Посольство Китаю в Парижі заявило, що отримувало дзвінки та електронні листи про цю жінку. У повідомленнях йшлося про те, що вона приймала жарознижувальні ліки, і це надає справі "великого значення".

За інформацією посольства, дипломати зв'язалися з жінкою в середу ввечері і попросили поїхати до лікарні.

У четвер посольство повідомило, що жінки перебуває під наглядом, у неї більше немає температури та кашлю.

На даний момент їй не потрібні "подальший огляд", додали в дипустанові.

Ухань на карантині

Китайська влада закрила на карантин місто Ухань, а також скасувала всі масштабні заходи в Пекіні з нагоди зустрічі Нового року за місячним календарем 25 січня.

Новим коронавірусом, що вражає дихальні шляхи та може передаватися від людини до людини, заразилися вже понад 800 людей.

Його джерелом, як вважає влада, став ринок в Ухані, де продавали морепродукти, птахів, змій, кроликів та інших тварин. Продаж живої птиці та худоби також заборонили.

Людям радять не торкатися тварин, відмовитись від недовареного або недосмаженого м'яса і яєць, а також уникати контакту з людьми із симптомами застуди або грипу.

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