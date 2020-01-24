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Учені з США та Бразилії визначили біологічний механізм посивіння через стрес. У майбутньому це відкриття може допомогти зупинити цей процес.

Люди й раніше думали, що сивіють з двох причин: з настанням певного віку і від сильного горя, страху чи втрати.

Зараз єдиний спосіб вирішення проблеми - фарбування волосся.

Тепер це ще й науково підтверджено. Під час експериментів дослідники з університетів Гарварда і Сан-Паулу довели, що за вироблення меланіну — речовини, яка впливає на колір волосся та шкіри, відповідають певні стовбурові клітини (меланоцити), і що вони інтенсивно руйнуються від стресу.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature.

Чоловіки й жінки можуть почати сивіти у будь-якому віці після 30-ти років. Здебільшого на це впливає спадковість. Якщо ви знаєте, у якому віці посивіли ваші батьки, то можете передбачити приблизно в якому віці це трапиться з вами.

Певну роль в цьому відіграє і пережитий стрес. Але до цього часу вчені не зовсім розуміли, як саме він впливає на знебарвлення волосся.

Відкриття зробили випадково: під час дослідів на мишах вчені помітили, що темний колір у гризунів, які пережили сильний страх чи біль, через кілька тижнів змінився на зовсім білий.

"Втрата незворотна"

Біль або сильні негативні емоції викликають в організмі викид адреналіну і кортизолу, від чого пришвидшується серцебиття, підскакує кров'яний тиск, а також гинуть меланоцити, що містяться в волосяних цибулинах.

"Ми завжди знали, що сильний стрес шкодить організму, але не припускали, наскільки, — розповідає професор Я Цієсу. - А головне, тепер ми розуміємо, як працює цей механізм".

Від болю і страху темні миші сивіли за кілька тижнів. При цьому клітини, які виробляли пігмент, повністю відмирали в перші ж дні.

Копирайт изображения WILLIAM A GONCALVES Image caption Мишка, яка відчувала біль, за деякий час посивіла

"Після того, як ці клітини повністю відмирають, відновити пігментацію вже неможливо — втрата є незворотною", - каже вчений.

Порівнюючи гени піддослідних мишей і тих, що не брали участі в експерименті, учені встановили, що хімічні реакції, що ведуть до загибелі меланоцитів, обумовлені наявністю певних білків — циклін-залежних кіназ.

"Ліки від сивини"

Під час наступних експериментів з'ясувалося, що їхню дію блокують певні препарати, які зазвичай використовують для зниження тиску.

Блокування цих білків дозволяє зупинити зміну забарвлення шерсті у мишей.

Результати дослідження дають надію на створення ефективних "ліків від сивини".

В інтерв'ю ВВС професор Я Цієсу попередив, що наука перебуває лише на початку цього шляху і що повернути природний колір волосся тим, хто вже посивів, ймовірно, вже не вдасться.

Крім того, за словами професора, це дослідження дає зрозуміти, як стрес може негативно впливати на організм людини.

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