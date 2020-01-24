Tinder посилює безпеку: тривожна кнопка і перевірка фото

Копирайт изображения Tinder Image caption Tinder створив нову технологію, яка допоможе викрити шахраїв

Tinder додає "тривожну кнопку" та інші функції безпеки у додаток для знайомств.

Нові функції передбачають екстрену допомогу, відстеження місцеперебування та перевірку фотографій.

Tinder запровадить нові функції з 28 січня у США. Водночас невідомо, коли вони будуть доступні у світі.

Компанія-засновник Match Group - якій також належать PlentyOfFish, OkCupid та Hinge - планує запровадити такі функції на інших своїх платформах знайомств у 2020 році.

Match Group повідомила, що інвестувала в Noonlight, який надає послуги онлайн-реагування на надзвичайні ситуації та засоби особистої безпеки, які буде використовувати Tinder.

Копирайт изображения Tinder

Технологія Noonlight дозволить користувачам повідомляти служби екстреної допомоги та передавати точні дані про місцеперебування.

Перш ніж зустрічатися з кимось, користувачі зможуть зберегти інформацію про людину та місце побачення.

Якщо згодом вони натисли "тривожну кнопку", то служби екстреної допомоги отримають інформацію про місцеперебування людини.

Нова функція перевірки фотографій допоможе користувачам додатку знайомств уникнути кет-фішингу — коли хтось використовує неправдиву інформацію в інтернеті.

Ця функція використовуватиме штучний інтелект для перевірки завантажених у додаток зображень, а користувачів попросять підтвердити особу, зробивши кілька селфі в реальному часі.

Керівниця Match Group Манді Гінзберг заявила, що їхня компанія буде першою, яка інвестуватиме в службу реагування на надзвичайні ситуації у додатку знайомств.

"Безпечний та позитивний досвід знайомств є вирішальним для нашого бізнесу", - сказала вона.

"Ми знайшли передову технологію в Noonlight, яка може надавати послуги в режимі реального часу — чого немає в жодному іншому продукті для знайомств".

Онлайн-сайти та додатки знайомств критикують через те, що вони недостатньо захищають своїх користувачів.

У 2018 році поліція Британії повідомила, що кількість сексуальних злочинів, пов'язаних із веб-сайтами та додатками знайомств, подвоїлася у порівнянні з тим, що було чотири роки тому.

Останніми часом Uber та Airbnb оголосили про нові гарантії безпеки.

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