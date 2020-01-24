Затяті футбольні фани ризикують отримати інфаркт - вчені

Копирайт изображения Chris Brunskill Ltd/Getty Images Image caption Сльози й розпач - деякі фанати дуже емоційно реагують на програш улюбленої команди

Затяті футбольні фанати, що гостро реагують на гру улюбленої команди, ризикують отримати інфаркт.

Про це свідчать дані Оксфордського центру дослідження згуртованості суспільства.

Науковці вивчили слину фанатів збірної Бразилії під час її історичної поразки у матчі з Німеччиною на ЧС-2014.

У півфіналі світової першості бразильці (п'ятиразові чемпіони світу) розгромно програли суперникам з рахунком 1: 7.

Під час цієї гри рівень кортизолу у фанатів просто зашкалив. Як зазначають медики, таке перевищення норми підвищує кров'яний тиск і тягне за собою ризик інфаркту.

Різниці між рівнем стресу серед чоловіків та жінок, які люблять футбол, дослідники не виявили. І розвіяли міф про те, що чоловіки - більш віддані фанати, ніж жінки.

Безнадія

"Фанати, які почуваються єдиним цілим зі своєю командою, отримують шалений психологічний стрес під час гри", - пояснює одна з авторів дослідження Марта Ньюсон.

Якщо підвищений рівень кортизолу зберігається тривалий час, це призводить до:

звуження кровоносних судин,

підвищення тиску,

загострення хвороб серця.

Підвищення цього гормону також створює у людини відчуття приреченості - ніби вона перебуває у небезпеці, а її життя під загрозою.

Попередні дослідження виявили, що кількість серцевих нападів серед уболівальників збільшується під час великих футбольних турнірів.

Несамовитий матч

Вчені Оксфордського університету відстежили рівень кортизолу в слині 40 уболівальників до, під час та після трьох матчів Кубка світу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі фанати так хвилюються, що не можуть дивитися гру

Найбільш стресовим для вболівальників виявився півфінал Чемпіонату світу з футболу 2014 року, коли збірна Німеччини розгромила команду Бразилії.

"Це був несамовитий матч - у деяких бразильських фанатів під час гри не витримували нерви", - розповіла доктор Ньюсон BBC News.

Тому вона рекомендує вмикати після матчів спокійну музику і приглушати яскраве світло на стадіонах.

"Крім того, клуби можуть робити експрес-обстеження для своїх найвідданіших фанатів, які перебувають у групі ризику", - каже Марта Ньюсон.

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