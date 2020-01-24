Копирайт изображения Getty Images Image caption В сарганів довгі щелепи

В Індонезії підліток-рибалка ледь не загинув після того, як риба-сарган вискочила з моря і проштрикнула своїми щелепами його шию.

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16-річний Мухаммед Ідул каже, що хижа риба проштрикнула його шию і потягнула за собою з рибальського човна у воду. Аби вижити, хлопець мусив дістатися берега і відвідати дві лікарні, в одній з яких йому зробили операцію.

Те, що він залишився в живих і усміхається, розповідаючи свою історію - заслуга його спритного друга та дуже уважних хірургів.

Поранення

Інцидент зробив Мухаммеда зіркою соцмереж. Користувачі з усього світу поділилися фотографіями його шиї, в якій застрягла голова риби.

Image caption 16-річний Мухаммед Ідул рибалив з другом вночі, коли риба-сарган вистрибнула з води і проштрикнула його шию

У коментарі Індонезійській службі BBC через п'ять днів після інциденту хлопець розповів, що це мала бути звичайна нічна риболовля з його шкільним другом Сарді.

"Човен Сарді відплив першим, а я пішов пізніше на іншому човні", - згадує Мухаммед.

"Приблизно у 500 метрів від пляжу, Сарді включив ліхтарик. Сарган вискочив з води і проштрикнув мою шию", - розповідає підліток.

Мухаммед впав з човна в темну воду. Довгі та гострі щелепи риби стирчали з його шиї, пронизуючи її.

Ба більше, риба продовжувала бити його хвостом у воді, коли хлопець намагався втекти.

Мухаммед схопив рибу і міцно тримав її, сподіваючись, що це зможе зупинити ще більшу шкоду для його шиї.

"Я попросив Сарді допомогти. Він зупинив мої намагання дістати рибу, аби запобігти кровотечі", - розповідає підліток.

Хлопці якось зуміли підплисти назад до пляжу, увесь цей час Мухаммед тримав рибу завдовжки 75 см у руках.

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Батько Мухаммеда Сахаруддін поїхав з хлопцем до лікарні в місто Бау-Бау, приблизно за півтори години від їхнього села на південному сході індонезійського острова Сулавесі.

У цій лікарні лікарі змогли порізати рибу, аби з шиї хлопця стирчала лише її голова, проте не змогли витягти її з шиї Мухаммеда, бо не мали потрібного обладнання.

Батько і хлопець мусили їхати до провінційної лікарні в Макассарі, столиці Південного Сулавесі.

Навіть у цій великій лікарні лікарів приголомшило те, що вони побачили.

Директор лікарні Халід Салех повідомив, що це перший такий випадок в історії лікарні.

П'ять лікарів витратили годину, аби дістати щелепи риби з шиї хлопця.

Через п'ять днів після операції Мухаммед прагне повернутися додому: шия ще перев'язана, але вже не болить. Щоправда, він все ще не може рухати нею праворуч.

"Ми відстежуємо його стан. Його можуть виписати через кілька днів, але він поки що не може повернутися в своє село, тому що йому потрібно більше перевірок", - каже директор лікарні Халід Салех.

Інцидент не зашкодив любові Мухаммеда до риболовлі.

"Мені просто потрібно бути обережнішим наступного разу. Сарган не переносить світло, саме тому риба вискочила з води і вколола мене", - сказав він.

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