Смертельний коронавірус підбирається до Росії

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У Китаї вживають активних заходів, аби стримати поширення коронавірусу 2019 nCoV. Загальна кількість заражених майже досягла тисячі, зростає і кількість смертей.

У четвер померла перша людина, яка заразилася за межами провінції Хубей, епіцентру спалаху коронавірусу. Ще одну смерть зафіксували на півночі країни, в провінції Хейлунцзян, яка межує з далекосхідними регіонами Росії.

Нові обмеження, запроваджені в провінції Хубей, стосуються 10 міст, в першу чергу її столиці Ухань.

Загалом в Китаї зафіксовано 830 підтверджених випадків зараження вірусом і 26 смертей від нього. Раніше Держкомітет з охорони здоров'я Китаю повідомив, що наймолодшому з померлих 48 років, а найстаршому - 89.

Заходи проти вірусу вживають в Пекіні та Гонконгу.

У китайській столиці в четвер скасували масштабні заходи, присвячені святкуванню Нового року і закрили для відвідування знамените Заборонене місто. У Гонконзі скасували щорічний турнір прем'єр-ліги з футболу та міжнародний карнавал.

Випадки зараження також зареєстрували у "китайському Лас-Вегасі" - Макао.

Деякі ділянки Великої китайської стіни закрили для відвідувачів.

У самому місті Ухань, а також в менших містах Ечжоу та Еньші, триває карантин. В Ухані зупинили рух громадського транспорту, ​​скасовані всі авіарейси та потяги. Ресторани, кафе і кінотеатри закриті, а на дорогах встановлені блокпости.

У місті екстрено почали зводити велику лікарню, розраховану на тисячу пацієнтів. Державні ЗМІ стверджують, що її побудують до 3 лютого.

Копирайт изображения AFP Image caption В Ухані екстреними темпами будують лікарню, рохзраховану на тисячу пацієнтів

Мешканці Ухані розміщують в соцмережах відео та фото величезних черг в лікарнях.

По телебаченню говорять, що проєкт лікарні "вирішить проблему нестачі медичних ресурсів", його "виконають швидко, тому що будівлю побудують з готових блоків".

Пропустити Twitter допис , автор: @xinyanyu I’m not on the #WuhanCoronavirus story as a journalist this time. I’m a very concerned 武汉人 posting videos I see in chat groups. Here is a another one - the man in the video speaks with a Wuhan accent: “I’m at the Hankou Hospital... (1/2) pic.twitter.com/vRw4N4Fd67 — Xinyan Yu (@xinyanyu) 23 січня 2020 р.

Ситуація у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я не оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у зв'язку з вірусом, тому що за межами Китаю підтверджених випадків зараження поки небагато.

Ситуація, втім, ще може перетворитися в екстрену, каже експерт ВООЗ. У четвер в США запідозрили другий випадок зараження.

У п'ятницю третій випадок зараження підтвердили в Сінгапурі. Найбільша кількість заражень поза Китаєм - в Таїланді. У Британії поки немає підтверджених випадків, але перевірили 14 осіб.

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