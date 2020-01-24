Смертельний коронавірус підбирається до Росії
У Китаї вживають активних заходів, аби стримати поширення коронавірусу 2019 nCoV. Загальна кількість заражених майже досягла тисячі, зростає і кількість смертей.
У четвер померла перша людина, яка заразилася за межами провінції Хубей, епіцентру спалаху коронавірусу. Ще одну смерть зафіксували на півночі країни, в провінції Хейлунцзян, яка межує з далекосхідними регіонами Росії.
Нові обмеження, запроваджені в провінції Хубей, стосуються 10 міст, в першу чергу її столиці Ухань.
Загалом в Китаї зафіксовано 830 підтверджених випадків зараження вірусом і 26 смертей від нього. Раніше Держкомітет з охорони здоров'я Китаю повідомив, що наймолодшому з померлих 48 років, а найстаршому - 89.
Заходи проти вірусу вживають в Пекіні та Гонконгу.
У китайській столиці в четвер скасували масштабні заходи, присвячені святкуванню Нового року і закрили для відвідування знамените Заборонене місто. У Гонконзі скасували щорічний турнір прем'єр-ліги з футболу та міжнародний карнавал.
Випадки зараження також зареєстрували у "китайському Лас-Вегасі" - Макао.
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Деякі ділянки Великої китайської стіни закрили для відвідувачів.
У самому місті Ухань, а також в менших містах Ечжоу та Еньші, триває карантин. В Ухані зупинили рух громадського транспорту, скасовані всі авіарейси та потяги. Ресторани, кафе і кінотеатри закриті, а на дорогах встановлені блокпости.
У місті екстрено почали зводити велику лікарню, розраховану на тисячу пацієнтів. Державні ЗМІ стверджують, що її побудують до 3 лютого.
Мешканці Ухані розміщують в соцмережах відео та фото величезних черг в лікарнях.
По телебаченню говорять, що проєкт лікарні "вирішить проблему нестачі медичних ресурсів", його "виконають швидко, тому що будівлю побудують з готових блоків".
Ситуація у світі
Всесвітня організація охорони здоров'я не оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у зв'язку з вірусом, тому що за межами Китаю підтверджених випадків зараження поки небагато.
Ситуація, втім, ще може перетворитися в екстрену, каже експерт ВООЗ. У четвер в США запідозрили другий випадок зараження.
У п'ятницю третій випадок зараження підтвердили в Сінгапурі. Найбільша кількість заражень поза Китаєм - в Таїланді. У Британії поки немає підтверджених випадків, але перевірили 14 осіб.
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