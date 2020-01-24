Моє обличчя в різних соцмережах. Світ завойовує новий флешмоб

Копирайт изображения Instagram/Friends Image caption До флешмобу приєдналася сторінка серіалу "Друзі" в Instagram

Соцмережі охопив новий флешмоб - користувачі з різних країн розміщують дописи з фотографіями, якими вони себе бачать у чотирьох різних соцмережах - Linkedin, Facebook, Instagram та Tinder.

Почалося все з розміщеного у середу допису американської "королеви кантрі-музики" Доллі Партон.

"Ось вам жінка, яка має всі ці таланти", - написала вона.

Своїм зображенням у Tinder співачка обрала обкладинку журналу Playboy, для якого вона позувала 1978 року.

Незабаром до флешмобу під гештегом #Dollypartonchallenge ("виклик від Доллі Партон") приєдналися американські зірки і він поширився на інші країни, зокрема, Україну.

Учасницею флешмобу стала співачка Майлі Сайрус.

Відзначився актор Марк Руффало, відомий за роллю Халка.

Потім настала черга музеїв.

Отак здивував Музей дизайну у Лондоні.

Приєднався зоопарк Единбургу.

Та Лондонський Тауер.

А британська поліція запозичила ідею флешмобу, розмістивши допис про розшукуваного за підозрою в крадіжці Пола Бішопа.

У Нідерландах до флешмобу приєднався Королівський музей в Амстердамі.

Амстердамському музею відповіли колеги з брюссельського Музею мистецтва та історії

і Музею історії мистецтв у Відні.

Не залишилася осторонь сторінка серіалу "Друзі" в Instagram.

І симпатичні котики.

А індійська акторка Саянтіка Банерджи вирішила вийти за рамки чотирьох соцмереж, запропонувавши прихильникам свої фотографії з фільму та спортзалу.

Незабаром ініціативу підхопили і в Україні.

Таким себе бачить у соцмережах телеведучий "Телебачення Торонто" Майкл Щур.

Такий допис опублікував телеведучий Єгор Гордєєв.

Не залишився осторонь ведучий 95 кварталу Євген Кошовий.

А видання "Букви" вирішило згадати в контексті флешмобу про лідера радикалів Олега Ляшка.

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