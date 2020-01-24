Моє обличчя в різних соцмережах. Світ завойовує новий флешмоб
Соцмережі охопив новий флешмоб - користувачі з різних країн розміщують дописи з фотографіями, якими вони себе бачать у чотирьох різних соцмережах - Linkedin, Facebook, Instagram та Tinder.
Почалося все з розміщеного у середу допису американської "королеви кантрі-музики" Доллі Партон.
"Ось вам жінка, яка має всі ці таланти", - написала вона.
Своїм зображенням у Tinder співачка обрала обкладинку журналу Playboy, для якого вона позувала 1978 року.
Незабаром до флешмобу під гештегом #Dollypartonchallenge ("виклик від Доллі Партон") приєдналися американські зірки і він поширився на інші країни, зокрема, Україну.
Учасницею флешмобу стала співачка Майлі Сайрус.
Відзначився актор Марк Руффало, відомий за роллю Халка.
Потім настала черга музеїв.
Отак здивував Музей дизайну у Лондоні.
Приєднався зоопарк Единбургу.
Та Лондонський Тауер.
А британська поліція запозичила ідею флешмобу, розмістивши допис про розшукуваного за підозрою в крадіжці Пола Бішопа.
У Нідерландах до флешмобу приєднався Королівський музей в Амстердамі.
Амстердамському музею відповіли колеги з брюссельського Музею мистецтва та історії
і Музею історії мистецтв у Відні.
Не залишилася осторонь сторінка серіалу "Друзі" в Instagram.
І симпатичні котики.
А індійська акторка Саянтіка Банерджи вирішила вийти за рамки чотирьох соцмереж, запропонувавши прихильникам свої фотографії з фільму та спортзалу.
Незабаром ініціативу підхопили і в Україні.
Таким себе бачить у соцмережах телеведучий "Телебачення Торонто" Майкл Щур.
Такий допис опублікував телеведучий Єгор Гордєєв.
Не залишився осторонь ведучий 95 кварталу Євген Кошовий.
А видання "Букви" вирішило згадати в контексті флешмобу про лідера радикалів Олега Ляшка.
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