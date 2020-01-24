"Безпрецедентна" навала сарани спустошує Африку. ООН б'є на сполох

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ООН закликала надати міжнародну допомогу країнам Східної Африки у боротьбі з величезними зграями пустельної сарани, яка знищує рослинність у регіоні.

Речник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) закликав допомогти "запобігти будь-якій загрозі продовольчій безпеці, недоїданню".

Ефіопія, Кенія та Сомалі борються з "безпрецедентними" та "руйнівними" зграями комах, повідомляє FAO.

Агентство побоюється, що чисельність сарани може збільшитися у 500 раз до червня.

Ефіопія та Сомалі протягом 25 років не стикалися із загрозою такого масштабу, а Кенія не бачила такої загрози від сарани протягом 70 років, повідомляє FAO.

Південний Судан і Уганда також піддаються ризику, якщо зграї продовжуватимуть зростати і поширюватися.

"Швидкість розповсюдження шкідників настільки вийшла за межі норми, що вони обмежили до межі можливості місцевих та національних органів влади", - зазначили у ФАО.

Залишився єдиний варіант "повітряного контролю" - обприскування інсектицидами з літаків.

Копирайт изображения Reuters Image caption Такої навали сарани в Африці не бачили кілька десятиліть

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Зграї сарани поширилися з Ємену через Червоне море. Сильні опади наприкінці 2019 року створили ідеальні умови для процвітання комах, які пожирають рослини.

Крім зростаючої кількості в Східній Африці, сарана розмножується також в Індії, Ірані та Пакистані, і там навесні також може початися справжня навала.

Сарана може долати до 150 кілометрів за день. Кожна доросла комаха може щодня з'їдати кількість їжі, яка дорівнює її вазі.

Зграя сарани розміром з Париж може з'їсти таку ж кількість їжі, як і половина населення Франції (понад 30 млн людей) за один день, йдеться у довідці FAO.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Сарана може призвести до голоду у кількох країнах

Копирайт изображения EPA Image caption Нашестя сарани розпочалося з Ємену. Вона перелетіла Червоне море і дісталася Східної Африки

У листопаді ООН попередила про навалу сарани в Ефіопії, попередивши, що комахи можуть поширитися і в Кенію, якщо не боротися з ними. Деякі фермери в регіоні Амхара в Ефіопії втратили 100% врожаю.

Минулого місяця зграя сарани змусили сарани змінити курс пасажирського літака в Ефіопії. Комахи потрапляли у двигуни, розбивалися об лобове скло і ніс, змусивши літак приземлитися в Аддіс-Абебі.

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