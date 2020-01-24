Смертельний коронавірус: Китай заблокував міста – випуск новин 24 січня

  • 24 січня 2020

У випуску 24 січня:

  • Що коїться у китайських містах, де виявили осередки коронавірусу.
  • Кокаїн доступніший, ніж алкоголь. Говоримо про боротьбу із наркотиками у Великій Британії.
  • І молоді, які воліють діяти. Історія про волонтерів, що відбудовують Україну.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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