Кількість хворих на китайський вірус перевищила 1000

Копирайт изображения Getty Images

Влада Китаю заявила, що новий коронавірус вбив ще 15 людей в провінції Хубей, де був перший спалах хвороби.

У ніч на суботу Китай зустрічав Новий рік, проте багато святкових заходів скасували.

За останніми даними, кількість хворих збільшилася до 1287 людей у всьому світі, підтверджений 41 випадок смерті.

Держкомітет з охорони здоров'я Китаю повідомляв, що наймолодшому з померлих 48 років, а найстаршому - 89.

Один із загиблих був лікарем лікарні в Хубеї, повідомляє China Television Network.

Зараз новий вірус поширився до Європи, три випадки захворювання вже підтвердили у Франції.

Перший випадок - у Бордо, ще два - у Парижі, повідомила міністр охорони здоров'я Франції у п'ятницю ввечері.

Хворого на коронавірус також виявили в Австралії.

В Ухані почали будувати велику лікарню, розраховану на тисячу пацієнтів. Державні ЗМІ стверджують, що вона почне працювати вже після 3 лютого.

Копирайт изображения AFP Image caption Екстрене будівництво лікарні в Ухані

В аптеках міста закінчуються запаси медикаментів, а в лікарнях багато людей з нервовими розладами.

Лікарі повідомляють про головні симптоми хвороби. Все починається з лихоманки, після чого з'являється сухий кашель, а потім за тиждень - задишка. Деякі пацієнти потребують догляду у лікарні.

Приблизно чверть випадків вважаються важкими.

Копирайт изображения AFP

Обмеження у Китаї

У четвер вперше помер пацієнт з коронавірусом за межами Хубея - в сусідній провінції Хебей. Ще одну смерть констатували на півночі країни, в провінції Хейлунцзян, що за 2000 кілометрів від Уханя.

В Ухані, а також в менших містах Ечжоу і Еньші, триває карантин. В Ухані не ходять автобуси, пороми і метро, скасовані авіарейси, повідомляють про блокпости на дорогах.

Ресторани, кафе і кінотеатри також закриті.

Влада Пекіну та Шанхаю просить жителів, які повертаються з уражених районів, залишатися вдома протягом 14 днів, щоб запобігти поширенню вірусу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Копирайт изображения Reuters Image caption У лікарнях Уханя не вистачає місць для хворих

У китайській столиці скасували масштабні святкування Нового року за місячним календарем та закрили для відвідування відоме Заборонене місто.

Крім того:

у Макао та ще кількох містах і областях скасовано святкування нового року за місячним календарем;

деякі ділянки Великої китайської стіни закриті для відвідувачів;

у Гонконзі скасували турнір прем'єр-ліги з футболу і щорічний карнавал;

у Шанхаї закрив свої двері Disney Resort, який щорічно відвідують кілька мільйонів людей.

Ситуація у світі

У п'ятницю третій випадок зараження підтвердили в Сінгапурі. Найбільша кількість заражень поза Китаєм - в Таїланді. У Британії поки немає підтверджених випадків, але перевірили 14 осіб.

Міністр охорони здоров'я Франції Агнес Бюзен повідомила в п'ятницю ввечері, що один випадок захворювання виявили в Бордо, а другий - в Парижі

За її словами, хворий в Бордо - 48-річний чоловік китайського походження, який відвідував Ухань. Про другий випадок захворювання відомо лише, що цей пацієнт також подорожував до Китаю і зараз перебуває в одній з лікарень Парижа. Бюзен також припустила, що в Європі будуть фіксувати нові випадки захворювання.

Американські Центри з контролю і профілактиці захворювань підтвердили, що в США зафіксовано два випадки захворювання на коронавірус: у Чикаго і Вашингтоні. Один з пацієнтів повернувся до Чикаго з Уханя 13 січня, другий госпіталізований у Вашингтоні. Загалом говорять про 63 можливі випадки захворювання у 22 штатах.

Крім того, коронавірус також виявили в Японії, Тайвані, Таїланді, Південній Кореї, Сінгапурі та В'єтнамі.

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не оголошувала міжнародну надзвичайну ситуацію, почасти через те, що за межами Китаю підтверджених випадків зараження поки небагато.

Ситуація, втім, ще може перетворитися на надзвичайну, каже експерт ВООЗ.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!