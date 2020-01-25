Зміна курсу по Україні: помічник Путіна Сурков йде з посади

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Помічник президента Росії Владислав Сурков залишив державну службу, розповів директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, колишній співробітник адміністрації президента, який в ЗМІ часто представляв інтереси Суркова.

"У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку Сурков пішов з державної служби", - заявив Чеснаков в коментарі "Інтерфаксу".

Про яку саме зміну курсу йде мова, він не пояснив, лише додав, що через місяць Сурков збирається сам розповісти про причини такого рішення і свої плани на майбутнє.

"Протягом найближчого місяця він [Сурков] займатиметься медитацією", - написав Чеснаков в телеграм-каналі.

Указу президента про відставку Владислава Суркова поки немає, розповів "Ехо Москви" прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов в телеграм-каналі повідомив, що Сурков залишає держслужбу, оскільки "український напрямок" відходить до колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака.

Напередодні президент Володимир Путін призначив Козака заступником керівника адміністрації президента.

Хто такий Сурков?

Владислав Сурков став помічником Володимира Путіна у вересні 2013 року. Це сталося за два місяці до початку Євромайдану в Києві, після чого Росія анексувала Крим, а на сході України почався військовий конфлікт.

З 2014 року його ім'я пов'язують з політичними проєктами на непідконтрольній Києву території самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Його називали "сірим кардиналом Кремля".

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Сурков - один з головних перемовників у "мінському процесі" від Росії, який часто контактував зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером. Він був одним з учасників саміту "нормандської четвірки" 9 грудня в Парижі.

Владислав Сурков неодноразово публічно висловлював симпатії на адресу збройних формувань на сході України та їх лідерів. Зокрема, у жовтні 2017 року Сурков разом з "головою ДНР" Олександром Захарченком відкрив пам'ятник "героям Донбасу" в Ростові-на-Дону, а коли Захарченко загинув, називав його "братом" і "справжнім героєм ".

Про те, що Сурков, найімовірніше, піде з посади, ЗМІ повідомляли ще у травні 2018 року, пояснюючи це тим, що він не хоче працювати з замороженим конфліктом на Донбасі.

Інформацію про це тоді підтверджували два співрозмовники Російської служби Бі-бі-сі. А Чеснаков вже тоді говорив, що у нього "є відчуття, що Владислав Юрійович навряд чи залишиться працювати на нинішній посаді".

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