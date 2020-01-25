Землетрус в Туреччині: 21 людина загинула, понад тисяча поранених

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Щонайменше 21 людина загинула та понад 1000 постраждали під час сильного землетрусу на сході Туреччини.

Епіцентром землетрусу магнітудою 6,8 стало селищі Сиврідже у провінції Елязиг на глибині 6,7 км. Внаслідок землетрусу завалилися десятки будинків, а їхні мешканці змушені шукати порятунку на вулиці.

Підземні поштовхи також відчули у сусідній Сирії, Лівані та Ірані.

У МЗС України повідомили, що серед жертв та постраждалих українців немає.

Землетрус почався в п'ятницю приблизно о 20:55 за місцевим часом і тривав 15 хвилин. Магнітуда повторних поштовхів була від 5,4 до 3,3.

На телевізійних кадрах видно, як рятувальники шукають під завалами будинків тих, хто вижив.

Керівник Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив, що серед жертв та постраждалих внаслідок землетрусу у Туреччині іноземців немає.

Також українці не зверталися на "гарячу" лінію консульської служби чи Посольства України в Туреччині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рятувальники намагаються знайти вцілілих під руїнами будинків

До провінції Елязиг і Малатья направили 170 додаткових машин швидкої допомоги й медичні вертольоти, пошуково-рятувальні загони та лікарів, повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

У постраждалі райони виїхали сотні вантажівок з гуманітарною допомогою — продуктами, ліками, ковдрами й наметами. Температура вночі опускається нижче нуля.

Регіон, що постраждав від землетрусу, розташований приблизно в 550 км на схід від Анкари. Це малонаселена місцевість, і відомості про постраждалих можуть надходити із затримкою.

Сивридже — місто з населенням близько 4 тисяч людей, є популярною туристичною локацією на березі озера Хазар.

Землетруси є розповсюдженим явищем в Туреччині. Внаслідок стихії у 1999 році в місті Ізміт загинули близько 17 тисяч людей.

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