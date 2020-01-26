"Дуже давно хотів це зробити". Священник-гей, який здійснив камінг-аут у 90 років

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Копирайт изображения www.comingoutoftheblackcountry.com Image caption Стенлі Андерхілл усе життя хотів розповісти про свою орієнтацію, але не міг наважитись

"Я народився гомосексуальним. Це не мій вибір. Більшу частину життя я думав: як би мені хотілося народитися звичайною людиною", - каже англіканський священник, преподобний Стенлі Андерхілл.

Ще в юнацькі роки він зрозумів, що не такий, як більшість його однолітків. Але довіритися було нікому.

"Я навіть брату не казав, що я гей, поки не оприлюднив свою книжку у 2018 році", - розповів Андерхілл ведучій програми BBC Outlook Емілі Вебб. На той момент йому був вже 91 рік, брату - на два роки менше.

"Я побачив, що його це не надто шокувало, і пошкодував, що не розповів йому та всій родині раніше, - додав Андерхілл. - Але я не знав, як вони це сприймуть".

Усе життя Стенлі Андерхіллу доводилося прикидатися не тим, ким він був.

"Я зростав у ворожому і неосвіченому світі, наскрізь просоченому упередженнями, бідністю і класовими розбіжностями", - писав він у своїй автобіографії.

Копирайт изображения Stanley Underhill Image caption Стенлі Андерхілл (другий справа) приховував свою орієнтацію від батьків та братів

Усього за дев'ять років до його народження, у 1918 році, англійські жінки отримали право голосувати на виборах. А от одностатевий секс все ще залишався кримінальним злочином і, на думку багатьох, "огидним в очах бога".

"Я свідомо пригнічував свою сексуальність - перед собою, перед іншими людьми та перед богом".

Боротьба з собою

У дитинстві Стенлі був сором'язливим, а його батьки - дуже благочестивими. Про можливість відвертої розмови з ними не йшлося.

"Я довго не усвідомлював, хто я. Мав певні відчуття, але не розумів їхньої природи, і ніхто мені нічого не пояснював. Слова "гомосексуальність" взагалі не було в нашому лексиконі".

Копирайт изображения www.comingoutoftheblackcountry.com Image caption Хлопчик зростав за часів узаконеної та загальноприйнятої гомофобії

Батько Стенлі працював на фабриці з виробництва електротоварів, але заробляв настільки мало, що родина могла дозволити собі лише найнеобхідніше.

Спілкування хлопчика з батьком переважно зводилося до повчань та покарань. "Мені завжди здавалося, ніби він зневажав мене - хоча й не пояснював, за що".

Стосунки з мамою також не були ідеальними. Почувши від сина якусь нетривіальну думку, вона завжди була незадоволеною і говорила: "Де ти цього набрався?".

Окрім того, над хлопчиком знущались однокласники.

Потяг до чоловічого тіла

Стенлі вперше зрозумів, що його приваблює вигляд чоловічого тіла, коли почав ходити в басейн. Коли наш тренер пірнав у воду, я відчував збудження", - пише він у своїй автобіографії "Залишаючи країну мороку".

У 18 років Андерхілла призвали на флот, його призначили медбратом сторожового корабля "Квін".

Копирайт изображения Stanley Underhill Image caption Стенлі Андерхілл вважав, що його мама його не зрозуміє

Війна саме скінчилася. На борту судна через океан відправилася велика група британок, що одружилися з американськими солдатами.

Одна з пасажирок під час плавання впала й сильно пошкодила ногу. Андерхілл мав надати їй допомогу, але побачивши кров, сам знепритомнів. Потурбуватися про нього наказали матросові на ім'я Алекс.

Перше кохання

"Прийшовши до тями, я одразу побачив його. Я не зрозумів, що він мені сказав, але наші очі зустрілися, і я відчув, що кохаю його", - розповідає пан Андерхілл.

"Наші стосунки були чудовими. Я не вважав їх чимось неприроднім чи протизаконним - просто про це не думав", - розповідає Андерхілл.

Копирайт изображения Stanley Underhill Image caption Стенлі Андерхілл із товаришами на борту корабля "Квін"

У 1948 році партнери демобілізувалися, і Стенлі став бухгалтером на фірмі, якою володів батько Алекса. Але коли він висловив бажання оселитися з Алексом в одній квартирі, батько його звільнив.

Сам Алекс також потроху почав змінюватися.

"Ми обидва почали читати Святе Письмо. Він першим дійшов висновку, що наші з ним стосунки є порочними".

Не припиняючи сексуальних стосунків зі Стенлі, Алекс почав зустрічатися з дівчиною. У 1952 році він з нею одружився, а Андерхіллу запропонував бути свідком на весіллі.

Сум і самотність

"Коли він залишив мене, я почувався жахливо, - зізнається Стенлі Андерхілл. - Здавалося, моє життя розбите".

Алекс запропонував колишньому партнеру вилікуватися від його сексуальних нахилів.

Копирайт изображения Justin Creedy Smith Image caption Стенлі Андерхілл каже, що вперше у житті відчув душевний спокій

"Одного ранку в листопаді він привів кількох друзів, поклав на мене руки і почав молитися Ісусу, щоб він прогнав з мене демона і позбавив мене від гомосексуального потягу. Алекс вірив у те, що робить. Але мені стало погано - так, як ніколи до цього".

Стенлі лікувався від депресії та суїцидальних нахилів різними способами, зокрема електрошоковою терапією.

Він відчайдушно намагався побороти природу - забороняв собі дивитися на юнаків, багато молився, практикував електрошокову терапію, робив ін'єкції тестостерону. Нічого не допомагало.

Серед друзів поповзли чутки, що він гей. Усі, крім одного приятеля, почали сторонитися Стенлі.

Стенлі був змушений продати свій будинок і на деякий час повернутися жити до мами, яка на той момент ні про що не знала.

Декриміналізація

Тільки у 1967 році гомосексуалізм перестав вважатися в Англії та Уельсі кримінальним злочином.

Однією з останніх жертв старого закону виявився геніальний математик Алан Тюрінг, щодо якого застосовували гормональну терапію і який, вірогідно, наклав на себе руки через притискання.

Не допомгло навіть те, що свого часу він допоміг союзникам виграти війну, розшифрувавши код німецької шифрувальної машини "Енігма".

До цього часу одностатевий секс формально заборонений у 68 країнах. Приблизно половина з них - колишні британські колонії.

Пошуки себе

29-річний Андерхілл переїхав до Лондона, де йому простіше було знайти таких людей, як він, але встановити тривалі стосунки йому не вдавалося.

"В мене було кілка романів з чоловіками, і я відчував до них любов, але вона в'янула в холодному кліматі", - каже Андерхілл.

Копирайт изображения Stanley Underhill Image caption Стенлі Андерхілл у 1957 році

З часом він став співзасновником бухгалтерської фірми. Трохи згодом колеги почали здогадуватися про його сексуальну орієнтацію. За словами Андерхілла, над ним насміхалися.

Поступово він вирішив стати священником - про це, за його словами, він мріяв давно.

Покликання

Таке бажання виглядає дивним з огляду на те, що саме церква відігравала ключову роль у формуванні суспільного несприйняття одностатевих стосунків.

Але Стенлі Стенлі Андерхілл був глибоко віруючою людиною. У дитинстві він відвідував недільну школу і дивився на Ісуса як на приклад для наслідування. В ньому він бачив передусім борця з упередженням і захисника знедолених.

Нетерпимість, характерну для багатьох вірян, Стенлі пояснював неправильним тлумаченням Біблії.

Копирайт изображения Stanley Underhill

Якось він почув радіовиставу "Народжений бути царем", написану за мотивами життя Ісуса Христа. Вона дуже вразила самотнього юнака.

З наближенням свого 50-річчя Андерхілл почав шукати більш близьких стосунків із богом. Він вступив до англіканського ордену "Спільнота Святого Франциска", який вважав найменш гомофобним.

Згодом закінчив трирічну семінарію в Кентербері і став священником. Служив у кількох приходах - звісно, приховуючи, що він гей.

Офіційна позиція церкви, яку Андерхілл у книзі назвав лицемірною, упродовж багатьох років залишала його вразливим і не дозволяла йому, як він пише в автобіографії, "вийти з шафи".

Якось один з мирян пригрозив йому, що осоромить його при всіх, але доказів так і не знайшов - одні підозри, які Андерхілл категорично заперечив.

Довгоочікувана свобода

За словами Андерхілла, він написав книгу, щоб ще раз закликати англіканську церкву "проявити до геїв співчуття і розуміння, достойні Христа.

Зараз Андерхілл мешкає в будинку для людей літнього віку в Лондоні і радіє, що ставлення суспільства до таких, як він, поступово змінюється.

Копирайт изображения Thomas Volker

"Нарешті прийшла довгоочікувана свобода", - каже він.

Водночас жаліється, що для нього ця свобода прийшла занадто пізно, і старі душевні рани все ще нагадують про себе.

"Я дуже шкодую, що в мене не було нормального сексуального життя, через що мені доводилося постійно страждати".

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