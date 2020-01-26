"Прогнати її завтра ж!". Запис розмови Трампа, де він вимагає звільнити посла у Києві

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У 2018 році Дональд Трамп вимагав звільнити посла США в Україні Марі Йованович, йдеться у записі розмови, зробленому під час обіду американського президента з групою спонсорів.

Йованович була відкликана з Києва у травні 2019 року і нещодавно дала свідчення у Конгресі США в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Демократи звинувачують Трампа в тому, що він призупинив надання Україні військової допомоги, намагаючись таким чином змусити Володимира Зеленського розпочати розслідування справи щодо політичного опонента Трампа, демократа Джо Байдена і його сина Хантера.

Трамп неодноразово називав звинувачення на свою адресу "полюванням на відьом".

Що на записі?

Відеозапис, який оприлюднили в суботу, був знятий 30 квітня 2018 року, на мобільний телефон Ігора Фрумана - американського бізнесмена і колишнього партнера адвоката Трампа Руді Джуліані.

Це відео в сенат передав адвокат Лева Парнаса - ще одного фігуранта скандалу, який також був присутній на обіді.

На записі можна почути, як Парнас говорить про американського посла як про "найбільшу проблему".

Не називаючи імені Йованович, він каже: "Вона просто ходить кругом і говорить: тільки зачекайте, йому оголосять імпічмент, зачекайте".

Після цього звучать слова президента США, який каже: "Позбавтесь її, проженіть її завтра ж! Мені все одно, але завтра ж прогнати її! Окей? Виконуйте".

Із запису можна припустити, що на той момент Трамп не знав імені посла у Києві, оскільки перепитував, як її звуть.

Хто такий Лев Парнас

Дональд Трамп запевняє, що не знайомий з Парнасом, який працював у штаті Руді Джуліані.

Парнас, який неодноразово жертвував кошти у виборчий фонд Республіканської партії, стверджує, що Джуліані відправив його до Києва, аби змусити українських політиків дати свідчення щодо Джо Байдена.

З-поміж іншого, оприлюднена записка Парнаса в блокноті з логотипом готелю у Відні, де зафіксоване завдання, яке йому поставив Джуліані: щоб Зеленський оголосив про розслідування проти Байдена.

Фрумана і Парнаса притягли у США до судової відповідальності за звинуваченнями у порушенні закону про фінансування виборів.

Дональд Трамп поки не коментував публікацію відеозапису.

В суботу його адвокати виступили на засіданні комітету сенату, який веде справу щодо імпічменту. Вони звинуватили демократів у спробі домогтися перегляду результатів президентських виборів 2016 року.

За цією справою Трампу висунули два звинувачення - зловживання владою і перешкоджання діяльності конгресу.

Чому звільнили Марі Йованович?

Марі Йованович відкликали з Києва у травні 2019 року. Причини цього рішення досі не до кінця зрозумілі.

Даючи свідчення у конгресі, Йованович під присягою заявила, що її зусилля у боротьбі з корупцією розгнівали впливових українських політиків, які прагнули її звільнення.

Вона також сказала, що вражена тим, що її вороги змогли знайти підтримку і союзників в адміністрації Трампа, зокрема адвоката президента Руді Джуліані.

Прихильники Марі Йованович також нагадують, що американські ЗМІ, які симпатизують республіканцям, виступали з різкими випадами проти неї.

Під час виступу в конгресі, Йованович заявила, що твердження про її нелояльність до Трампа є неправдивими.

Трамп раніше заявляв, що посол нібито не бажала вішати у київському посольстві його портрет.

"Вона говорила про мене погані речі, вона не захищала мене, і я маю право замінити посла", - заявляв президент в ефірі телеканалу Fox News.

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