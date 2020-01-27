Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі. Яким ми його запам'ятаємо

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Легендарний гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт загинув у неділю в результаті падіння гелікоптера. Йому був 41 рік. Разом з ним загинула його 13-річна донька Джанна і ще семеро людей.

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Люди приносять квіти, баскетбольні м'ячі та свічки до Стейплс-центру в Лос-Анджелесі - домашньої арени "Лейкерс".

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У складі національної збірної США Браянт двічі вигравав золото Олімпійських ігор, в Пекіні і Лондоні (на фото).

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Окрім численних спортивних нагород, Кобі Браянт отримав премію "Оскар" у 2018 році за кращий короткометражний анімаційний фільм "Дорогий баскетбол".

Короткометражка режисера Глена Кіна базувалася на вірші, в якому Браянт оголосив про завершення спортивної кар'єри. Закадровий текст в мультфільмі читав сам баскетболіст.

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Коли Кобі Браянт завершив спортивну кар'єру, майки з його номерами 8 і 24 вивели з обігу. Він став першим гравцем в історії клубу, відразу два ігрових номери якого припинили використовувати.

Копирайт изображения Reuters Image caption Кобі Браянт з донькою Наталею на тренуванні в Г'юстоні, Техас, 2013 рік

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Кобі Браянт востаннє зіграв за "Лейкерс" 13 квітня 2016 року. Після цього в онлайн-магазинах стали продавати повітря з цього матчу, ціна досягала кількох тисяч доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кобі Браянт з донькою Джанною на баскетбольному матчі між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Атланта Хокс" 17 листопада 2019 року

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