Греммі 2020: cписок переможців

Копирайт изображения Getty Images Image caption 18-річна співачка Біллі Айліш виграла п'ять нагород Греммі

У Лос-Анджелесі пройшла 62-а щорічна церемонія вручення музичних премій Греммі. Тріумфатором заходу стала 18-річна американська співачка Біллі Айліш, яка виграла п'ять нагород.

Дівчина скромно відреагувала, заявивши, "так багато інших пісень заслужили цього".

Отримавши премію як найкраща нова виконавиця, Біллі Айліш також подякувала шанувальникам за свій успіх.

"Про них сьогодні не говорили достатньо, (але. - Ред.) вони є єдиною причиною, чому хтось із нас перебуває тут", - сказала вона.

Альбом року

Переможниця : Біллі Айліш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Bon Iver - I,I

Лана дель Рей - Norman F***ing Rockwell!

Аріана Гранде - Thank U, Next

H.E.R. - I Used To Know Her

Репер Lil Nas X - 7

Ліззо - Cuz I Love You

Vampire Weekend - Father Of The Bride

Запис року

Переможниця: Біллі Айліш - Bad Guy

Bon Iver - Hey, Ma

Аріана Гранде - 7 Rings

H.E.R. - Hard Place

Халід - Talk

Репер Lil Nas X разом з Біллі Рей Сайрусом - Old Town Road

Ліззо - Truth Hurts

Post Malone & Swae Lee - Sunflower

Пісня року

Переможниця : Біллі Айліш - Bad Guy

Льюїс Капалді - Someone You Loved

Лана дель Рей - Norman F***ing Rockwell

H.E.R. - Hard Place

Леді Гага - Always Remember Us This Way

Ліззо - Truth Hurts

Тейлор Свіфт - Lover

Таня Такер - Bring My Flowers Now

Найкращий новий виконавець

Переможниця : Біллі Айліш

Black Pumas

Репер Lil Nas X (pictured above)

Ліззо

Меггі Роджерс

Росалія

Tank and the Bangas

Йола

Найкращий сольний виконавець

Переможниця : Ліззо - Truth Hurts

Бейонсе - Spirit

Біллі Айліш - Bad Guy

Аріана Гранде - 7 Rings

Тейлор Свіфт - You Need To Calm Down

Найкращий дует/група

Переможець : Репер Lil Nas X разом з Біллі Рей Сайрусом - Old Town Road

Аріана Гранде та Social House - Boyfriend

Jonas Brothers - Sucker

Post Malone & Swae Lee - Sunflower

Шон Мендес та Каміла Кабельйо - Senorita

Найкращий поп-альбом

Переможниця : Біллі Айліш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Бейонсе - The Lion King: The Gift

Аріана Гранде - Thank U, Next

Ед Ширан - No. 6 Collaborations Project

Тейлор Свіфт - Lover

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!