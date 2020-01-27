Греммі 2020: cписок переможців
У Лос-Анджелесі пройшла 62-а щорічна церемонія вручення музичних премій Греммі. Тріумфатором заходу стала 18-річна американська співачка Біллі Айліш, яка виграла п'ять нагород.
Дівчина скромно відреагувала, заявивши, "так багато інших пісень заслужили цього".
Отримавши премію як найкраща нова виконавиця, Біллі Айліш також подякувала шанувальникам за свій успіх.
"Про них сьогодні не говорили достатньо, (але. - Ред.) вони є єдиною причиною, чому хтось із нас перебуває тут", - сказала вона.
Альбом року
- Переможниця: Біллі Айліш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
- Bon Iver - I,I
- Лана дель Рей - Norman F***ing Rockwell!
- Аріана Гранде - Thank U, Next
- H.E.R. - I Used To Know Her
- Репер Lil Nas X - 7
- Ліззо - Cuz I Love You
- Vampire Weekend - Father Of The Bride
Запис року
- Переможниця: Біллі Айліш - Bad Guy
- Bon Iver - Hey, Ma
- Аріана Гранде - 7 Rings
- H.E.R. - Hard Place
- Халід - Talk
- Репер Lil Nas X разом з Біллі Рей Сайрусом - Old Town Road
- Ліззо - Truth Hurts
- Post Malone & Swae Lee - Sunflower
Пісня року
- Переможниця: Біллі Айліш - Bad Guy
- Льюїс Капалді - Someone You Loved
- Лана дель Рей - Norman F***ing Rockwell
- H.E.R. - Hard Place
- Леді Гага - Always Remember Us This Way
- Ліззо - Truth Hurts
- Тейлор Свіфт - Lover
- Таня Такер - Bring My Flowers Now
Найкращий новий виконавець
- Переможниця: Біллі Айліш
- Black Pumas
- Репер Lil Nas X (pictured above)
- Ліззо
- Меггі Роджерс
- Росалія
- Tank and the Bangas
- Йола
Найкращий сольний виконавець
- Переможниця: Ліззо - Truth Hurts
- Бейонсе - Spirit
- Біллі Айліш - Bad Guy
- Аріана Гранде - 7 Rings
- Тейлор Свіфт - You Need To Calm Down
Найкращий дует/група
- Переможець: Репер Lil Nas X разом з Біллі Рей Сайрусом - Old Town Road
- Аріана Гранде та Social House - Boyfriend
- Jonas Brothers - Sucker
- Post Malone & Swae Lee - Sunflower
- Шон Мендес та Каміла Кабельйо - Senorita
Найкращий поп-альбом
- Переможниця: Біллі Айліш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
- Бейонсе - The Lion King: The Gift
- Аріана Гранде - Thank U, Next
- Ед Ширан - No. 6 Collaborations Project
- Тейлор Свіфт - Lover
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