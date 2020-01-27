Фальшива тривога. В Києві виявили коронавірус, але не той

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У Києві зафіксували випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомив у Facebook Київський міський лабораторний центр МОЗ України.

Після появи цього повідомлення кілька українських онлайн ЗМІ та телеканалів повідомили про перший випадок зараження коронавірусом, внаслідок чого в читачів могло скластися хибне враження, що у місті виявили зараження коронавірусом 2019-nCoV з Китаю.

Після цього Київський міський лабораторний центр МОЗ України оновив повідомлення, наголосивши, що китайський коронавірус не виявляли.

"Отримано (за тиждень. - Ред.) 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) - 3, грип А нетипований - 1, грип В - 3, аденовірус- 2, бокавірус - 1, короновірус- 1 (НЕ Є НОВИМ КИТАЙСЬКИМ КОРОНОВІРУСОМ) - 1 та риновірус- 1", - йдеться в повідомленні.

"Виділений нами коронавірус (HKU1) циркулює на території України десятиріччями та як правило, викликає захворювання верхніх дихальних шляхів легкого або середнього ступеню тяжкості", - наголосили в лабораторному центрі МОЗ і закликали українців не панікувати.

Начальник відділу комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України Валерія Сало в коментарі ВВС News Україна також повідомила, що не йдеться про зараження коронавірусом, який почав поширюватися у грудні в місті Ухань у Китаї.

Число жертв нового коронавірусу в Китаї зростає. За даними на понеділок, померла вже 81 людина, майже 3 тисячі людей - хворі.

У провінції Хубей - епіцентрі вірусу - зареєстрували найбільшу кількість смертей.

Мер столиці провінції - міста Ухань, який вважається осередком виникнення епідемії, попереджає, що кількість хворих по всій країні зростатиме, тому що приблизно п'ять мільйонів людей виїхали з Уханя до того, як це місто з 11-мільйонним населенням закрили на карантин.

На даний момент на карантині перебувають ще п'ять китайських міст.

Коронавірус вражає дихальні шляхи, а серед його жертв переважають люди похилого віку.

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