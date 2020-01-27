Іранський літак під час посадки викотився на шосе. Пілот міг "занадто пізно" приземлитися

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Іранський пасажирський літак під час посадки виїхав зі злітно-посадкової смуги і опинився на шосе.

Жоден зі 135 пасажирів на борту не постраждав внаслідок інциденту, який стався в іранському місті Махшар.

Пасажирський літак авіакомпанії Caspian Airlines прибув до Махшару із Тегерану. За попередніми даними, під час посадки в літака не повністю спустилися шасі.

Відеозаписи літака, з якого виходять пасажири, вже з'явилися в соціальних мережах.

Державне телебачення процитувало представників агентства цивільної авіації Ірану, які заявили, що пілот "приземлив літак занадто пізно, і це змусило його пропустити злітно-посадкову смугу".

Місцевий журналіст, який перебував на борту літака, повідомив, що заднє шассі літака McDonnell Douglas зламалось і літак приземлявся взагалі без використання шассі.

Речник агентства цивільної авіації Реза Джафарзаде повідомив іранському інформагентству Isna, що наразі відбувається розслідування обставин інциденту.

Іранська авіація має низькі показники безпеки. 66 людей загинули в авіакатастрофі у лютому 2019 року, а у 2011 році десятки людей стали жертвами падіння літака IranAir під час посадки в 2011 році.

ЄС заборонив та обмежив двом іранським авіакомпаніям користуватися своїм повітряним простором через проблеми безпеки.

Окрім того, 8 січня 2020 року іранські військові з Корпусу стражів Ісламської революції збили літак української авіакомпанії МАУ. Загинули всі 176 людей, які перебували на борту, зокрема, 11 українців.

Іран планував модернізувати свій старий авіафлот після скасування санкцій у рамках ядерної угоди 2015 року.

Однак Міністерство фінансів США відкликало ліцензії компаніям на продаж пасажирських літаків в Іран після того, як президент Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди в 2018 році.

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