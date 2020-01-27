В Афганістані розбився пасажирський літак

Пасажирський літак розбився в провінції Газні на сході Афганістану. Про це повідомляє афганський телеканал 1TV з посиланням на представника губернатора провінції.

На борту літака, за даними місцевих ЗМІ, могли перебувати 83 людини, але офіційної інформації ще немає.

Видання Tolo News відзначає, що літак впав на території, підконтрольній руху "Талібан".

Речник губернатора провінції Газні заявив, що літак впав через технічні проблеми.

Спочатку повідомлялося, що літак належить афганській авіакомпанії Ariana Airlines, але вона заперечила цю інформацію.

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