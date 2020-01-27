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"Я отримав посилку з Китаю, замовляв для тещі один прилад. Але начитався усіх новин в інтернеті і почав вагатися, чи її забирати. Думаю, хай, може, полежить там, доки зберігання не платне. Але потім в обід з'явилося вікно, то все ж пішов і забрав її", - розповів BBC News Україна киянин Олександр.

Через поширення нового коронавірусу багато українців, так само як і Олександр, бояться отримувати посилки з Китаю.

А в соцмережах - багато жартів на цю тему.

Та чи справді в цьому є якась небезпека?

Що каже "Укрпошта"?

Укрпошта заперечує можливість поширення китайського коронавірусу через посилки та товари, які прибувають до України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Заява пошти з'явилася після того, як сотні людей поширили у соцмережах фейкову новину гумористичного сайту UaReview про спалювання посилок.

BBC News Україна звернулася за коментарем до лікарів-епідеміологів щодо роз'яснення цього питання.

Число жертв нового коронавірусу в Китаї зростає. За даними на понеділок, померла вже 81 людина, майже 3 тисячі людей - хворі.

У провінції Хубей - епіцентрі вірусу - зареєстрували найбільше смертей.

Мер столиці провінції - міста Ухань, який вважають осередком виникнення епідемії, попереджає, що кількість хворих по всій країні зростатиме, тому що приблизно п'ять мільйонів людей виїхали з Уханя до того, як це місто з 11-мільйонним населенням закрили на карантин.

На даний момент на карантині перебувають ще п'ять китайських міст.

Коронавірус вражає дихальні шляхи, а серед його жертв переважають люди похилого віку.

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