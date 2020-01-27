Коронавірус: чи безпечно відкривати посилки з Китаю
"Я отримав посилку з Китаю, замовляв для тещі один прилад. Але начитався усіх новин в інтернеті і почав вагатися, чи її забирати. Думаю, хай, може, полежить там, доки зберігання не платне. Але потім в обід з'явилося вікно, то все ж пішов і забрав її", - розповів BBC News Україна киянин Олександр.
Через поширення нового коронавірусу багато українців, так само як і Олександр, бояться отримувати посилки з Китаю.
А в соцмережах - багато жартів на цю тему.
Та чи справді в цьому є якась небезпека?
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Що каже "Укрпошта"?
Укрпошта заперечує можливість поширення китайського коронавірусу через посилки та товари, які прибувають до України. Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Заява пошти з'явилася після того, як сотні людей поширили у соцмережах фейкову новину гумористичного сайту UaReview про спалювання посилок.
BBC News Україна звернулася за коментарем до лікарів-епідеміологів щодо роз'яснення цього питання.
Число жертв нового коронавірусу в Китаї зростає. За даними на понеділок, померла вже 81 людина, майже 3 тисячі людей - хворі.
У провінції Хубей - епіцентрі вірусу - зареєстрували найбільше смертей.
Мер столиці провінції - міста Ухань, який вважають осередком виникнення епідемії, попереджає, що кількість хворих по всій країні зростатиме, тому що приблизно п'ять мільйонів людей виїхали з Уханя до того, як це місто з 11-мільйонним населенням закрили на карантин.
На даний момент на карантині перебувають ще п'ять китайських міст.
Коронавірус вражає дихальні шляхи, а серед його жертв переважають люди похилого віку.
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