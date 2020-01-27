Чоловік возив в авто скелет, щоб користуватися пільговою смугою

Копирайт изображения Arizona Department of Public Safety

У США затримали водія, який возив штучний скелет, аби користуватися спеціальною смугою для транспорту з пасажирами.

Поліцейські помітили одягнений і прив'язаний до пасажирського крісла скелет, після чого попросили 62-річного чоловіка вийти з машини. Про це повідомили у відділі громадської безпеки Аризони.

Згодом водієві виписали штраф.

Влада штату розповіла, що щороку правила користування пільговими смугами на дорогах порушують близько 7 тисяч водіїв.

Відділ громадської безпеки також застеріг інших водіїв не вдаватися до схожих витівок.

Допис відділу громадської безпеки у Twitter містить фото з авто, де на пасажирському кріслі сидить "скелет", одягнений у камуфляжний капелюх.

Водій з Аризони - не перший, хто вдався до сумнівних кроків, аби обійти правила, за якими водії авто без пасажирів не можуть користуватися пільговими смугами.

Минулого року на такій смузі спіймали водія, який віз манекен, одягнений у бейсболку та сонячні окуляри, повідомляє АР.

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