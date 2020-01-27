Чоловік возив в авто скелет, щоб користуватися пільговою смугою
У США затримали водія, який возив штучний скелет, аби користуватися спеціальною смугою для транспорту з пасажирами.
Поліцейські помітили одягнений і прив'язаний до пасажирського крісла скелет, після чого попросили 62-річного чоловіка вийти з машини. Про це повідомили у відділі громадської безпеки Аризони.
Згодом водієві виписали штраф.
Влада штату розповіла, що щороку правила користування пільговими смугами на дорогах порушують близько 7 тисяч водіїв.
Відділ громадської безпеки також застеріг інших водіїв не вдаватися до схожих витівок.
Допис відділу громадської безпеки у Twitter містить фото з авто, де на пасажирському кріслі сидить "скелет", одягнений у камуфляжний капелюх.
Водій з Аризони - не перший, хто вдався до сумнівних кроків, аби обійти правила, за якими водії авто без пасажирів не можуть користуватися пільговими смугами.
Минулого року на такій смузі спіймали водія, який віз манекен, одягнений у бейсболку та сонячні окуляри, повідомляє АР.
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