Зірка Бетельгейзе, очевидно, готова вибухнути. Чому вчені так радіють цьому?

Копирайт изображения ESA Image caption Яскравість Бетельгейзе була мінімальною за 50 років спостережень

У всьому світі астрономи - від аматорів до вчених-грандів - дивляться у телескопи, щоб побачити унікальне за космічними мірками явище.

Вважають, що Бетельгейзе - одна з найяскравіших для спостереження із Землі зірок - може перетворитися у наднову набагато раніше, ніж очікували. Простіше кажучи, вона вибухне.

Хоча астрономи і раніше знали, що Бетельгейзе, врешті-решт, вибухне, нещодавні зміни у її поведінці здивували фахівців.

Чому вчені вважають, що Бетельгейзе вибухне?

Бетельгейзе вже вважають приреченою зіркою. Те, що вона вибухне, лише питання часу.

Зірці близько 8-10 млн років, тоді як Сонцю - 4,5 млрд років. Але Бетельгейзе надто швидко витрачає своє ядерне пальне.

Бетельгейзе - червоний надгігант, тобто величезна зірка, життя якої завершується.

Копирайт изображения ALMA Image caption Фото зірки, зроблене у 2017 в Чилі

Крім того, Бетельгейзе пульсує, тобто суттєво змінюється у діаметрі - від 550 до 920 діаметрів Сонця.

"Такі характеристики властиві кандидатам у наднові, - розповів ВВС професор астрономії з університету Ноттінгема Трент Деніел Браун. - Поточні сценарії передбачають, що за астрономічним масштабом часу це може статися у будь-який момент. Тобто у найближчі 100 тисяч років".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бетельгейзе (ліворуч вгорі) входить до сузір'я Оріон

То чи стане вона надновою у найближчому майбутньому?

Впродовж останніх місяців астрономи помітили, що Бетельгейзе суттєво потьмяніла. У грудні дослідники з американського університету Вілланова повідомили, що яскравість зірки є мінімальною за 50 років спостережень.

Це підштовхнуло вчених до думки, що червоний гігант готовий вибухнути.

На їхню думку, настільки швидка втрата яскравості свідчить про те, що час зірки добігає кінця.

"Коли гігантські зірки наближаються до завершення життєвого циклу, вони аномально і раптово втрачають масу", - написала у Twitter астроном Каліфорнійського університету Серафіна Ненс.

"Теоретично весь викинутий пил може огорнути і затемнити майже мертву зірку, тому вона тьмяніє", - додала вона.

Проте вчені також добре знають, що Бетельгейзе є перемінною зіркою.

Копирайт изображения AFP Image caption Астрономи вважають, що Бетельгейзе незабаром стане надновою

Якщо спостерігати такі зірки з Землі, то їхня яскравість змінюється, - розповів ВВС астрофізик з Йоркського університету Емілі Брундсден.

"Ніщо не вказує на швидкий вибух Бетельгейзе. Проте у нас ніколи не було можливості спостерігати за процесами, що призводять до появи наднової, так що завжди є вірогідність, що це (вибух) станеться", - додає вона.

Що станеться під час вибуху?

Вибух наднової є потужним і яскравим видовищем, під час якого викидаються величезні обсяги енергії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вибух Бетельгейзе буде яскравішим за Місяць, і його буде видно навіть вдень

Це явище не залишиться непоміченим, тим більше, якщо врахувати, що воно станеться "неподалік" від Землі.

"На кілька днів Бетельгейзе стане такою ж яскравою, як Місяць. Її буде видно навіть удень", - каже Деніел Браун.

Яскраве світіння триватиме кілька місяців.

Тобто, ми в небезпеці?

Вибух наднових супроводжується величезною руйнівною силою. Наприклад, якби вибухнуло Сонце, це знищило б усю Сонячну систему, кажуть астрономи.

Копирайт изображения NASA Image caption У 1987 був зафіксований вибух наднової зірки SN 1987A

За словами вчених, в минулому через вибухи зірок температура Землі підвищувалася. Крім цього, вибухи можуть пошкодити озоновий шар, який захищає планету від згубної сонячної та космічної радіації.

Добре, що наше Сонце надто маленьке, щоб вибухнути, як Бетельгейзе, хоча через два мільярди років, як очікується, воно збільшиться і проковтне Меркурій, Венеру та Землю.

Астрономи кажуть, що Земля розташована на безпечній відстані від Бетельгейзе.

"Можна було б говорити про потенціальну проблему, якби відстань була менш як 50 світлових років", - пояснює Деніел Браун.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені твердять, що поява наднової не несе загрози

"Це не так у випадку із Бетельгейзе", - додає він.

Зірка розташована у сузір'ї Оріон, а це приблизно на відстані у 700 світлових років від Землі.

Згідно із дослідженням, оприлюдненому у 2016 році у "Астрофізичному журналі", потрібно шість мільйонів років, перш, ніж вибухова хвиля та уламки досягнуть Сонячної системи.

В чому унікальність наднової Бетельгейзе?

Поява наднової у нашій галактиці - Чумацькому шляху - вкрай рідкісне явище. Востаннє його спостерігали у 1604 році. Вибух стався у 13 тисячах світлових років від Землі, що у 20 разів більше відстані до Бетельгейзе.

Її назвали надновою Кеплера на честь німецького астронома, який її відкрив.

У 1987 був зафіксований спалах наднової, яку можна було бачити неозброєним оком. Вона отримала назву SN 1987A. Наднова розташована у Великій Магеллановій Хмарі у 168 тисячах світлових років від Землі.

Попри величезну відстань, це був найяскравіший вибух наднової після відкриття Кеплера.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У XVII сторіччі Йоган Кеплер відкрив у Чумацькому шляху наднову зірку, яку назвали на його честь

"Бетельгейзе дає нам можливість спостерігати за тими процесами, які відбуваються після смерті зірки, і краще розуміти Всесвіт", - каже Емілі Брундсден.

"Якщо вона вибухне зараз, це стане жахіттям для астрономів, бо вони будуть завалені роботою, адже нам доведеться переглянути наші уявлення про зірки. Але це також буде дуже захопливо", - додає вона.

Чому так важко передбачити, коли зірка перетворить на наднову?

Хоча за всю історію спостережень смерть зірки фіксували і документували кілька разів, прискіпливо за цим процесом не стежили.

Поки про себе не заявила Бетельгейзе.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вибух наднових супроводжується із величезною руйнівною силою

Хоча 700 світлових років є величезною відстанню, за астрономічними мірками зірка розташована "по сусідству" із Чумацьким шляхом.

Це одна з небагатьох зірок, крім Сонця, поверхню якої можна роздивитися у деталях.

Тому її вибух дав би вченим унікальну можливість ретельно вивчити це явище.

А всі решта можуть насолодитися фантастичним видовищем у зоряному небі.

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