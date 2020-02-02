Магнітні бурі. Що про них варто знати і чи треба боятися

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У ЗМІ та соцмережах регулярно з'являються повідомлення про те, що жителям Землі варто готуватися до сильних магнітних бур.

Пояснюємо, звідки вони беруться і чи дійсно через них варто непокоїтися.

Як виникають магнітні бурі?

На Сонці постійно проявляється електромагнітна активність, і час від часу вона посилюється. Корональні діри, викиди корональної маси, сонячні спалахи - усе це призводить до того, що в навколишній простір потрапляє велика кількість заряджених частинок.

Їх підхоплює сонячний вітер і від Сонця на величезній швидкості несе в усіх напрямках, зокрема і в напрямку нашої планети.

Землі пощастило: у неї сильне магнітне поле, яке виконує роль своєрідного купола, що захищає життя на планеті від небезпечних космічних явищ.

Коли заряджені частинки, що рухаються з боку Сонця, досягають Землі, вони стикаються з цим захисним "щитом": магнітне поле починає збурюватися, змінюватися, коливатися - саме ці процеси й називаються магнітними бурями.

Фактично, магнітні бурі - це наслідок захисної реакції магнітного поля Землі на зовнішні чинники.

Якими можуть бути наслідки магнітних бур?

Найрізноманітнішими. Приміром, саме завдяки ним виникають полярні сяйва. Але частіше магнітні бурі все ж пов'язують із можливими проблемами - зокрема, збоями в роботі електромереж, телефонного і супутникового зв'язку, навігаційних систем тощо.

Найбільша геомагнітна буря в історії спостережень була зафіксована у 1859 році. Вона призвела до серйозних збоїв у роботі телеграфу в Європі та Америці.

За деякими оцінками, якби магнітна буря такої ж сили сталася сьогодні - коли технології проникли в життя людства набагато глибше, ніж 150 років тому, - це призвело б до справжньої катастрофи і завдало багатомільярдних збитків.

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На щастя, магнітних бур такої ж сили більше не траплялося. Але випадків, які дозволяють усвідомити можливі наслідки потужних магнітних бур, вистачає.

Приміром, з ними пов'язують масштабний збій в роботі енергосистеми канадської провінції Квебек у 1989 році - без електропостачання тоді залишилися близько шести мільйонів людей.

З кожним роком - разом із посиленням залежності людства від технологій - зростає й потенційна небезпека магнітних бур.

Магнітні бурі - погане самопочуття. Чи є зв'язок?

Думка про те, що магнітні бурі погано позначаються на самопочутті деяких людей, є дуже поширеною.

Чимало людей жаліються, зокрема на головний біль, мігрені, втому та підвищений тиск, пов'язуючи ці проблеми з магнітними бурями. За їхніми словами, самопочуття погіршується саме в періоди підвищеної сонячної активності.

Та чи дійсно є зв'язок? Все непросто. Єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті немає.

Деякі дослідники погоджуться, що геомагнітний вплив на людину - це реальність. Інші вважають наявні докази недостатніми, а окремі публікації своїх опонентів - такими, що не відповідають критеріям науковості.

Вивчення цього питання потребує подальших досліджень, кажуть вони, адже такі симптоми, як головний біль чи прискорне серцебиття можуть бути викликані й іншими причинами, і не мати до магнітних бур жодного стосунку.

В рамках одного з досліджень цієї теми, автори проаналізували 63 мільйони повідомлень у Twitter, які були оприлюднені користувачами впродовж кількох років і містили слова "мігрень" та "головний біль".

Дослідники склали графік активності використання користувачами соцмережі цих слів, а потім порівняли його з графіком сонячної активності у той самий період часу. Графіки не збігалися.

Водночас інше дослідження виявило зв'язок між геомагнітною активністю та ризиком інсульту в деяких групах. Втім, навіть його автори визнають, що проблема потребує подальшого вивчення.

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