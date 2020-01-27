Американські військові підтвердили падіння свого літака в Афганістані

Копирайт изображения Reuters Image caption Бійці Афганської національної армії прибули на місце падіння літака

Американські військові підтвердили падіння одного зі своїх літаків у східному Афганістані у понеділок.

Офіційні представники також підтвердили ЗМІ, що ознак того, що літак збили, немає.

Пентагон не повідомив інших деталей. Скільки людей було на борту літака поки що невідомо.

Fox News із посиланням на власні джерела повідомив про п'ятьох загиблих.

Літак впав у провінції Газні, у районі, де присутній Талібан.

Спочатку повідомлялося, що літак належить афганській державній авіакомпанії Ariana Airlines, але вона заперечила цю інформацію.

На сторінках Талібану у соцмережах розмістили непідтверджені відео згорілого літака із маркуванням ВПС США. На відео - літак Bombardier E-11A, який використовують американські ВПС для електронного спостереження над Афганістаном.

Оглядач ВВС з військових питань Джонатан Маркус звертає увагу, що тоді як гелікоптери нерідко стають мішенями нападів в Афганістані, інциденти з літаками стаються не часто. Досі вважали, що у Талібану немає зброї, яка могла б збити літак на великій висоті.

Літак, що зазнав катастрофи, E-11A, є одним із чотирьох такого виду у ВПС США, і, фактично, "нафаршований" електронікою.

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