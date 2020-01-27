Китайський коронавірус: симптоми і як із ним боротися. Випуск новин 27 січня
- 27 січня 2020
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У випуску 27 січня:
- Як розпізнати китайський коронавірус : симптоми і заходи захисту. Українці в Ухані розповідають про поорожні полички магазинів.
- Американці оплакують Кобі Браянта, легенду НБА, який загинув у катастрофі.
- І неможливо забути: жахи ув'язнення в таборі смерті Аушвіц пригадує жінка, яка пережила Голокост.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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