Китайський коронавірус: симптоми і як із ним боротися. Випуск новин 27 січня

  • 27 січня 2020

У випуску 27 січня:

  • Як розпізнати китайський коронавірус : симптоми і заходи захисту. Українці в Ухані розповідають про поорожні полички магазинів.
  • Американці оплакують Кобі Браянта, легенду НБА, який загинув у катастрофі.
  • І неможливо забути: жахи ув'язнення в таборі смерті Аушвіц пригадує жінка, яка пережила Голокост.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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