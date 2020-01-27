У випуску 27 січня:

Як розпізнати китайський коронавірус : симптоми і заходи захисту. Українці в Ухані розповідають про поорожні полички магазинів.

Американці оплакують Кобі Браянта, легенду НБА, який загинув у катастрофі.

І неможливо забути: жахи ув'язнення в таборі смерті Аушвіц пригадує жінка, яка пережила Голокост.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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