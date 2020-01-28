Коронавірус: вже понад 100 загиблих, працівникам радять лишатися вдома

Копирайт изображения AFP

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї станом на ранок 28 січня сягнула 106 людей. Китайська влада також повідомила про зростання кількості хворих удвічі протягом дня.

Якщо 27 січня повідомлялося про 2835 хворих, вранці 28 січня їхня кількість досягла 4515.

Китайська влада посилила обмеження на подорожі. В деяких містах є обов'язковим носіння медичних масок.

У місто Ухань, де почався спалах коронавірусу у грудні і провінції Хубей, де це місто знаходиться, діють обмеження на пересування транспорту.

У понеділок влада повідомила про першу смерть від коронавірусу у Пекіні - помер 50-річний чоловік.

Коронавірус викликає важку гостру респіраторну інфекцію, від якої немає специфічного лікування або вакцини.

Зі 106 померлих 100 людей стали жертвами коронавірусу в провінції Хубей. Переважно це люди похилого віку або ті, у кого були раніше респіраторні проблеми.

Поки лише 60 людей одужали після зараження коронавірусом і залишили лікарні, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Які заходи вживає Китай?

Спалах вірусу почався напередодні святкування місячного Нового року, коли мільйони людей подорожують по країні, аби відвідати родичів та друзів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Подорожі у Китаї обмежені і суворо контролюються

Щоб спробувати зупинити розповсюдження коронавірусу, влада скасувала багато новорічних заходів і продовжила період свят на три дні до неділі.

За останні 24 години:

Пекін та Шанхай запровадили 14-денний період спостереження за людьми, які прибули з провінції Хубей

Влада відклала початок нового семестру для шкіл та університетів по всій країні, нова дата поки не повідомляється

Китайська залізнична компанія повідомила, що зупинить сотні поїздів по всій країні

Міграційні чиновники закликали громадян переглянути перелік закордонних поїздок для зменшення транскордонного руху.

В Ухані, де проживає 11 мільйонів людей, поїздки обмежені, а дороги перекриті.

Водночас мер міста повідомив, що перед святами та перед закриттям міста вже виїхало близько п'яти мільйонів людей.

Кілька великих міст тимчасово зупинили роботу громадського транспорту та послуги таксі.

Компанії радять працювати вдома

Компанії в Китаї порадили персоналу працювати вдома, намагаючись уповільнити поширення смертельно небезпечного коронавірусу.

Підприємства пропонують працівникам тривалі відпустки, а також повідомляють працівникам, які повертаються з найбільш постраждалих районів, про необхідність працювати вдома і не відвідувати робоче місце.

Bytedance, якій належить платформа для обміну відео TikTok, і китайський ігровий гігант Tencent запропонували персоналу працювати вдома.

Мережа ресторанів Hotpot Haidilao закрила свої філії по всьому Китаю до п'ятниці.

У неділю влада міста Сучжоу заявила, що компанії там не будуть працювати щонайменше до 8 лютого.

Сучжоу є виробничим центром на сході Китаю, де існує великий бізнес-парк фармацевтичних та високотехнологічних компаній.

Як поширюється коронавірус?

Вважається, що новий коронавірус з'явився на ринку морепродуктів в Ухані, де незаконно продавали м'ясо диких тварин.

Влада Китаю у вихідні заявила, що вірус - як звичайний грип - здатний поширюватися протягом свого інкубаційного періоду і до появи будь-яких симптомів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила в понеділок, що поки залишається незрозумілим, чи є вірус заразним до появи перших симптомів

Якою є ситуація у світі?

США, де також було декілька заражених випадків, закликали своїх громадян "переглянути поїздки" до Китаю і радять не відвідувати провінцію Хубей.

У найближчі дні країна планує вивезти консульський персонал та громадян США.

Багато інших країн також застерігають від будь-яких неважливих подорожей до Китаю, тоді як деякі планують допомогти своїм громадянам в Ухані залишити місто.

Філіппіни у вівторок оголосили, що припинять видавати китайським мандрівникам візи одразу по приїзду.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та урядів інших країн, за межами Китаю зафіксували щонайменше 47 підтверджених випадків захворювання.

У Європі поки відомо про чотирьох хворих.

Вісім випадків : Таїланд

Таїланд П ' ять : США , Австралія, Сингапур, Тайвань

, Австралія, Сингапур, Тайвань Чотири : Малайзія, Південна Корея, Японія

Малайзія, Південна Корея, Японія Три : Франція

Франція Два : В'єтнам

В'єтнам Один: Непал, Канада, Камбоджа, Шрі-Ланка, Німеччина

Поки не відомо про смерті від коронавірусу поза межами Китаю.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!