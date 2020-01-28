У 30 людей на концерті зникли телефони. Злодій ховав їх під велосипедками
Поліція в Нідерландах з'ясувала, чому у відвідувачів рок-концерту в Амстердамі раптово зникли кілька десятків телефонів.
На території, де проходив захід, затримали чоловіка, які сховав 30 гаджетів у своїх велосипедних шортах.
Підозрюваному 34 роки, він є членом бродячої банди грабіжників, повідомили в поліції Нідерландів.
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Поліція заблокувала виходу з концерту канадського рок-гурту Sum 41 після того, як глядачі почали повідомляти про те, що в них зникли мобільники.
До цього 50 телефонів були вкрадені на концерті тієї ж групи в бельгійському Антверпені, і тамтешня поліція попередила про масове пограбування своїх нідерландських колег.
Концерт Sum 41 в Амстердамі відбувся 21 січня.
Наразі не зрозуміло, чи були в підозрюваного спільники.
Затриманий є громадянином Румунії. Судове засідання за його справою відбудеться наступного тижня.
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