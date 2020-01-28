Найкращі архітектурні фото 2019 року

  • 28 січня 2020

Організатори конкурсу архітектурнії фотографії Art of Building Photographer of the Year обрали найкращі знімки минулого року.

Члени журі найвище оцінили роботу Педро Луїса Аярігвера Саїза, який зняв архітектурний комплекс Місто мистецтв та наук у Валенсії.

"Риба", Педро Луїс Аярігвера Саїз Копирайт изображения Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / CIOB19
Image caption "Риба", Педро Луїс Аярігвера Саїз

А от приз глядацьких симпатій дістався іншій роботі. Публіка відзначила знімок Олександра Борботіна, зроблений на станції московського метро.

Станція метро Копирайт изображения Alexandr Bormotin / CIOB19
Image caption Станція метро "Савелівська", Москва
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Ось ще кілька робіт, які увійшли до короткого списку конкурсу:

"Кюнштак", Ольга Пегова Копирайт изображения Ольга Пегова / CIOB19
Image caption "Кюнштак" Ольги Пегової - ще одне фото, зроблене в Росії. "Раніше псевдофасади були рідкістю - тимчасовим втручанням в міські середовища. Сьогодні вони стали частиною міста", - каже авторка знімку.
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"Ейфелевський міст" Хосе Пессоа Нето Копирайт изображения Jose Pessoa Neto / CIOB19
Image caption Фото "Ейфелевський міст" Хосе Пессоа Нето зробив у Порту. "Люди чекали на початок величного фестивалю Senhora da Agonia, одного з найбільших у Португалії. З вулиці я побачив, як ці прекрасні силуети, міст, зелені хрести і будівля на фоні утворюють гармонію".
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"Кольорова суміш", Волкер Сендер. "Це фото демонструє мирне співіснування старої та нової архітектури. Будівлі не схожі одна на одну, й не борються. Вони демонструють творчий розвиток у центрі Гамбурга". Копирайт изображения Volker Sander / CIOB19
Image caption "Кольорова суміш", Волкер Сендер. "Це фото демонструє мирне співіснування старої та нової архітектури. Будівлі не схожі одна на одну, й не борються. Вони демонструють творчий розвиток у центрі Гамбурга".
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La Muralla Roja, Агнес Санвіто Копирайт изображения Agnese Sanvito / CIOB19
Image caption "Коли я фотографувала житловий комлекс La Muralla Roja в іспанському Калпі, то почувалася так, ніби потрапила в картину Джорджо де Кіріко. Це фото поєднує відчуття світла і кольору, які є найбільш важливими для моєї роботи", - розповідає Агнес Санвіто.
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"Берег", Джонатан Волленд. Копирайт изображения Jonathan Walland / CIOB19
Image caption "Берег", Джонатан Волленд. "Я використовую мінімалізм як метод внесення ясності. Це відкидає можливість відволікання: глядач фокусується на головних елементах фотографії - формі, світлі, текстурі і тому, як ці елементи поєднуються".
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"Море і люди", Девід Мартін. Копирайт изображения David Martin Huamani Bedoya / CIOB19
Image caption "Море і люди", Девід Мартін. "Вторгненння людини у природу - це не завжди погано. Цей знімок демонструє спокій природи і балкон, з якого люди мають змогу його оцінити".
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"Аксонометрія", Гжегож Татар. Копирайт изображения Grzegorz Tatar / CIOB19
Image caption "Аксонометрія", Гжегож Татар. "Це вигляд на підземний вхід до Національного форуму Музики у Вроцлаві з повітря. Чудовий приклад аксонометрії в архітектурі".
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"На роботі", Волкер Сендер Копирайт изображения Volker Sander / CIOB19
Image caption "На роботі", Волкер Сендер. "Це фото, зроблене в Абу-Дабі, - приклад необхідної взаємодії людей і будівель. Без цих працівників, що вичищають її гігантські вікна, споруда виглядала б дещо потворно".
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Адам Ріген Копирайт изображения Adam Regan / CIOB19
Image caption Укриття на узбережжі Бексхілла, Англія. Фото Адама Рігена.
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