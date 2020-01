Організатори конкурсу архітектурнії фотографії Art of Building Photographer of the Year обрали найкращі знімки минулого року.

Члени журі найвище оцінили роботу Педро Луїса Аярігвера Саїза, який зняв архітектурний комплекс Місто мистецтв та наук у Валенсії.

"Риба", Педро Луїс Аярігвера Саїз

А от приз глядацьких симпатій дістався іншій роботі. Публіка відзначила знімок Олександра Борботіна, зроблений на станції московського метро.

Станція метро "Савелівська", Москва

Ось ще кілька робіт, які увійшли до короткого списку конкурсу:

"Кюнштак" Ольги Пегової - ще одне фото, зроблене в Росії. "Раніше псевдофасади були рідкістю - тимчасовим втручанням в міські середовища. Сьогодні вони стали частиною міста", - каже авторка знімку.

Фото "Ейфелевський міст" Хосе Пессоа Нето зробив у Порту. "Люди чекали на початок величного фестивалю Senhora da Agonia, одного з найбільших у Португалії. З вулиці я побачив, як ці прекрасні силуети, міст, зелені хрести і будівля на фоні утворюють гармонію".

"Кольорова суміш", Волкер Сендер. "Це фото демонструє мирне співіснування старої та нової архітектури. Будівлі не схожі одна на одну, й не борються. Вони демонструють творчий розвиток у центрі Гамбурга".

"Коли я фотографувала житловий комлекс La Muralla Roja в іспанському Калпі, то почувалася так, ніби потрапила в картину Джорджо де Кіріко. Це фото поєднує відчуття світла і кольору, які є найбільш важливими для моєї роботи", - розповідає Агнес Санвіто.

"Берег", Джонатан Волленд. "Я використовую мінімалізм як метод внесення ясності. Це відкидає можливість відволікання: глядач фокусується на головних елементах фотографії - формі, світлі, текстурі і тому, як ці елементи поєднуються".

"Море і люди", Девід Мартін. "Вторгненння людини у природу - це не завжди погано. Цей знімок демонструє спокій природи і балкон, з якого люди мають змогу його оцінити".

"Аксонометрія", Гжегож Татар. "Це вигляд на підземний вхід до Національного форуму Музики у Вроцлаві з повітря. Чудовий приклад аксонометрії в архітектурі".

"На роботі", Волкер Сендер. "Це фото, зроблене в Абу-Дабі, - приклад необхідної взаємодії людей і будівель. Без цих працівників, що вичищають її гігантські вікна, споруда виглядала б дещо потворно".

Укриття на узбережжі Бексхілла, Англія. Фото Адама Рігена.

