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"Коли я фотографувала житловий комлекс La Muralla Roja в іспанському Калпі, то почувалася так, ніби потрапила в картину Джорджо де Кіріко. Це фото поєднує відчуття світла і кольору, які є найбільш важливими для моєї роботи", - розповідає Агнес Санвіто.