Поліцейський собака знайшов обручку. Її викинули в розпал сварки

Копирайт изображения West Midlands Police Image caption Поліцейського собаку Одіна навчили вистежувати людський запах

Поліцейський собака за запахом знайшов обручку, яку викинув чоловік, посварившись з дружиною.

Шестирічна німецька вівчарка на ім'я Одін знайшла загублену прикрасу "за секунди" на газоні у Гарборні, Бірмінгем.

Офіцери зупинили своє авто після того, як помітили чоловіка з товаришем, які "підозріло поводились", близько другої години ночі у суботу.

"Була непроглядна темрява. Вони могли шукати її усю ніч і так і не знайти", - повідомив поліцейський кінолог Карл Вуддол.

Поліція Вест-Мідлендсу заявила, що "сильно зніяковілий" винуватець розповів офіцерам, що шкодує про свій спонтанний вчинок, і безрезультатно шукав обручку з ліхтарем вже дуже довго.

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"Каблучка була зовсім маленька, тому я не був упевнений, що вона матиме достатньо запаху для Одіна, - розповів офіцер Вуддол. - Але він довів, що я не помиляюсь, і знайшов її за лічені секунди".

"Всі гладили Одіна й дякували йому. Приємно робити добрі справи, і менш ніж за п'ять хвилин ми повернулися до патрулювання вулиць", - додав він.

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