Екскороль Бельгії визнав позашлюбну доньку. Він відмовлявся від цього 20 років

Копирайт изображения AFP Image caption Вперше Дельфіна Боель заявила, що є донькою Альберта II, у 2005 році

Бельгійський король Альберт II, який зрікся престолу у 2013 році, визнав Дельфіну Боель своєю позашлюбною донькою. Він відмовлявся зробити це впродовж останніх двох десятиліть. Що змінилося?

Сьогодні Дельфіні 51 рік, вона художниця і скульптор. За словами її адвокатів, результат багаторічного конфлікту - велике полегшення для неї. Тепер вона офіційно визнана четвертою, наймолодшою дитиною Альберта II.

"Йому стали відомі результати ДНК-тесту, і науковий висновок вказує на те, що він є біологічним батьком пані Дельфіни Боель", - йдеться в заяві юристів 85-річного екскороля.

Як розвивалися події цього скандалу і чому Альберт так довго відмовлявся визнати доньку?

Як розвивалися події

Чутки про те, що у короля є позашлюбна дитина, ходили в Бельгії з 1999 року, після виходу біографії його дружини, королеви Паоли.

Автором книги став 18-річний учень школи Маріо Данілс, який називав себе істориком. Попри юний вік і непрофесіоналізм, газети вхопилися за висунуте ним припущення про позашлюбні походеньки короля.

У 2005 році в інтерв'ю пресі Дельфіна Боель заявила, що вона і є та сама позашлюбна дитина. Але зробити жодних подальших кроків вона не могла - король мав імунітет від судових процесів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принцеса Паола і принц Альберт з дітьми - ще до вступу на престол. 1969 рік

Боротьба за офіційне визнання батьківства стала можливою лише у 2013 році, коли після 20-річного правління Альберт II відмовився від трону за станом здоров'я і, відповідно, позбавився імунітету.

Мати Дельфіни, представниця багатого аристократичного роду баронеса Сибілла де Селіс Лешан розповіла, що її роман з на той момент ще принцом Альбертом тривав у період між 1966 і 1984 роками.

Він став королем у 1993-му, і сталося це доволі несподівано - після раптової смерті його старшого брата, короля Бодуена, який помер у віці 62 років.

Дельфіна не здається

Виникає питання: навіщо Дельфіна Боель так вперто боролася за визнання з боку батька - людини, яка вочевидь не хотіла цього робити?

У 2018 році суд призначив Альберту термін у три місяці, протягом яких він мав надати зразок для генетичної експертизи. В інакшому випадку, Боель буде визнана його донькою автоматично і, можливо, за нею будуть визнані права на спадок.

Проте колишній монарх довго відмовлявся проходити ДНК-тест - аж поки у травні минулого року апеляційний суд у Брюсселі не наказав стягати з Альберта 5 тисяч євро за кожен день, який він не приходить в лабораторію.

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"Усе її життя було нічним жахіттям через те, що вона намагалася встановити свою ідентичність. В неї був біологічний батько, який жорстоко відмовлявся від неї, коли історія про батьківство стала публічною", - пояснює адвокат пані Боель.

За його словами, його клієнтка наважилась на судовий процес, щоб позбавити своїх дітей від тієї ж невизначеності, з якою так довго жила вона сама.

За деякими даними, щорічний дохід Альберта II складає 1 мільйон євро. Як заявляв його колишній адвокат у розмові з журналістами, ексмонарх має намір включити Боель до заповіту - на рівних правах з іншими трьома дітьми.

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