Трамп презентував план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Копирайт изображения Getty Images

Дональд Трамп презентував довгоочікуваний план мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Президент США запропонував "реалістичне", за його ж висловом, розв'язання багаторічного протистояння.

Стоячи поряд із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, Трамп заявив, що його план "може бути останньою можливістю для палестинців".

За словами Трампа, столицею Ізраїля має бути "неділимий" Єрусалим. При цьому він сказав, що столиця майбутньої Палестинської держави також має бути розташована у Східному Єрусалимі, де США "з гордістю відкриє своє посольство".

План президента США, з-поміж іншого, також передбачає, що палестинці мають відмовитись від насильства і припинити підтримку родин людей, які вчиняли напади на ізраїльтян.

Водночас Трамп обіцяє 50 мільярдів доларів інвестицій в нову палестинську державу. За словами президента США, це дозволить створити в майбутній країні 1 мільйон робочих місць.

"Моє бачення передбачає вигоду для обох сторін, реалістичне рішення на основі створення двох держав, що ліквідує ризики, які палестинська державність може становити для безпеки Ізраїлю", - сказав президент.

"Сьогодні Ізраїль зробив величезний крок до миру. Вчора пан Нетаньяху проінформував мене, що хоче підтримати це бачення як основу для прямих переговорів з палестинцями. Це історичний прорив", - додав Трамп.

Копирайт изображения Reuters

Беньямін Нетаньяху, своєю чергою, відзначив, що втілення цього плану може означати "блискуче майбутнє для ізраїльтян, палестинців і регіону".

Водночас палестинська сторона раніше заздалегідь відхилила пропозицію Трампа, назвавши його упередженим.

Ще до оголошення плану світові ЗМІ пророкували, що він буде повністю проізраїльським, з мінімальним врахуванням інтересів палестинської сторони.

На користь цих припущень говорив, зокрема, той факт, що керівництво Палестинської автономії не запросили на презентацію документу, яка проходила у Вашингтоні.

Джеремі Боуен, редактор близькосхідного підрозділу BBC

Більшість ізраїльтян скаже, що сіонізм і створення єврейської держави ознаменували законне повернення їхнього народу на історичну та релігійну батьківщину. Більшість палестинців скаже, що сіонізм став причиною катастрофічної колонізації їхньої землі, яку в них просто вкрали.

З якого боку ви на це не дивилися б, результат цієї суперечки - затяжний конфлікт, що постійно тліє і часто спалахує.

Усі ці роки пріоритетом для США, що виступають посередниками між Ізраїлем та Палестиною, були саме побажання Ізраїлю, межі компромісів, на які він готовий піти, і найбільшою мірою - його безпека.

Проте президенти, що змінювали один одного на посаді, розуміли: для досягнення миру необхідна участь палестинців у мирному процесі - на рівних з ізраїльтянами. Навіть якщо США не готові були надати палестинцям рівний суверенітет.

Найближче до вирішення конфлікту палестинці та ізраїльтяни наблизилися у 1993 році - на таємних перемовинах у Осло за участю тодішнього глави МЗС Ізраїлю Шимона Переса і глави уряду Палестинської Автономії Махмуда Абаса.

Першу угоду підписали у серпні того ж року, а вже у вересні ізраїльський прем'єр-міністр Іцхак Рабін та лідер Організації визволення Палестини (ОВП) Ясір Арафат обмінялися дружніми листами про взаємне визнання.

Того ж місяця на галявині Білого дому у Вашингтоні було зроблено історичне фото рукостискання між Рабіном і Арафатом у присутності президента США Білла Клінтона.

Проте незабаром Рабіна вбили у Тель-Авіві. Це зробив представник ультраправого ізраїльського крила, яке виступало проти будь-якого діалогу з палестинцями.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!