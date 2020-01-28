Смертельний коронавірус: як він поширюється і що радять українцям. Випуск новин.
- 28 січня 2020
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У випуску:
- МЗС України радить українцям у Китаї негайно залишити країну через коронавірус.
- Катастрофа літака МАУ: чому іранські військові приховували від президента, що літак збили?
- Прощавай врожай: навала сарани у Африці.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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