Смертельний коронавірус: як він поширюється і що радять українцям. Випуск новин.

У випуску:

МЗС України радить українцям у Китаї негайно залишити країну через коронавірус.

Катастрофа літака МАУ: чому іранські військові приховували від президента, що літак збили?

Прощавай врожай: навала сарани у Африці.

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