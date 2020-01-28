Смертельний коронавірус: як він поширюється і що радять українцям. Випуск новин.

  • 28 січня 2020

У випуску:

  • МЗС України радить українцям у Китаї негайно залишити країну через коронавірус.
  • Катастрофа літака МАУ: чому іранські військові приховували від президента, що літак збили?
  • Прощавай врожай: навала сарани у Африці.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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