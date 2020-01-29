Китайський вірус: захворіли 6 тисяч людей

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Стало відомо про перші випадки передачі нового коронавірусу від людини до людини за межами Китаю. Обидва чоловіки, у яких виявили вірус, не відвідували Китай.

Під Мюнхеном 33-річний чоловік заразився на роботі після контакту з китайською колегою, яка прилетіла з Шанхая. У Японії заразився 60-річний водій автобуса, що перевозив групу туристів з міста Ухань.

Кількість жертв коронавірусу 2019-nCoV у Китаї зросла до 132 людей.

Влада Китаю повідомила, що вірус починає поширюватися швидше, кількість заражених майже досягла 6 тисяч людей.

Підтвердження факту передачі вірусу від людини до людини у Німеччині, В'єтнамі, Тайвані та Японії, посилили занепокоєння.

Виявилося, що хворий здатний передавати інфекцію ще до появи будь-яких симптомів.

З міста Ухань, яке є епіцентром захворювання, евакуювали сотні іноземців.

Австралія планує відправити 600 своїх громадян, які повернуться з Китаю, на двотижневий карантин на острів Різдва, який розташований за дві тисячі кілометрів від материка.

Дві сотні громадян Японії вже повернулися на батьківщину, ще 650 виявили таке бажання.

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За повідомленнями японських ЗМІ, кілька туристів мали високу температуру або кашляли. Усіх людей, які повернулися з Китаю, незалежно від того, є у них симптоми хвороби, чи ні, оглянуть медики.

У середу також майже 200 американців — працівники місцевого консульства США і прості громадяни США — виїхали з Китаю.

За даними CNN, можливо, їм доведеться перебувати в карантинному відділенні аеропорту до двох тижнів.

Мережа Starbucks закрила половину своїх кафе у Китаї.

А кмпанія British Airways припинила всі прямі рейси до та з материкового Китаю через спалах коронавірусу.

Місто Ухань з 11 тисячами населення закрили на карантин. Там діють строгі транспортні обмеження. Більшість жертв вірусу мешкали саме там.

На даний момент на карантині перебувають ще п'ять китайських міст.

Коронавірус вражає дихальні шляхи, а серед його жертв переважають люди похилого віку.

Президент Сі Цзіньпін назвав вірус "дияволом", але заявив, що Китай переможе його.

Експерт Національної комісії з охорони здоров'я Китаю заявив, що приблизно через 10 днів вірус сягне кульмінації, після цього не буде масштабного збільшення кількості хворих.

Китай погодився, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направить до країни міжнародних експертів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я та урядів інших країн, за межами Китаю зафіксували щонайменше 47 підтверджених випадків захворювання.

Станом на 27 січня в Україні не реєстрували випадків зараження новим коронавірусом з Китаю. Немає хворих і серед українців, які перебувають на китайській території, повідомили в Посольстві України в Китаї.

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