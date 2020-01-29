Копирайт изображения Getty Images

Штам коронавірусу 2019 nCoV швидко поширюється Китаєм, але ще швидше світом розходяться чутки та "альтернативні теорії" про вірус. Кажуть, що він передається через посилки з AliExpress та екзотичні фрукти, а лікувати його можна розчином солі або чаєм Бань Лань Гень.

Ми зібрали чутки про коронавірус, популярні в Китаї та за його межами.

1. Коронавірус приїжджає з фруктами

Копирайт изображения Getty Images

В Україні, Росії, Казахстані та Білорусі у соцмережах і месенджерах циркулює повідомлення про те, що коронавірусом можна заразитися через банани або інші екзотичні фрукти. Виглядає воно так:

"У лікарні Сіньхуа вчора вночі загинули 23 людини, які мали вірус n7n9. Найстаршому було 35 років, наймолодшому — рік, лікарів, які контактували з ними, помістили на карантин. У новинах головного каналу попросили тимчасово не вживати банани, особливо привезені з півдня".

У деяких варіантах тексту зазначено, що це інформація з "Філії Чуньмін лікарні Сіньхуа". Така лікарня справді існує і розташована в Ухані.

Але жоден експерт, чиновник або політик, в Китаї або за його межами, ніколи не пов'язував вірус з фруктами. Крім того, в повідомленні неправильно названий штам вірусу.

Цей фейк обгрунтовано спростувала ексочільниця українського МОЗ Уляна Супрун:

"На фруктах кілька діб можуть бути віріони, але в разі, якщо вони туди потрапили разом із фекаліями хворих людей чи тварин-носіїв. В будь-якому разі, це середовище не підходить для тривалого виживання вірусу під час транспортування фруктів", - написала вона у Facebook.

Штам 2019 nCoV передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини, нагадують експерти. Вірус не може довго вижити поза організмом людини або тварини, у всякому випадку у його нинішній формі.

2. Посилки з AliExpress

Копирайт изображения Getty Images

Та ж проблема і з версією, що вірус може приїхати з Китаю в посилці з новими навушниками або роботом-пилососом.

Компанія AliExpress у перші дні спалаху вірусу в Ухані заявила, що всі її посилки проходять санітарну обробку.

Через поширення нового коронавірусу деякі українців боялися отримувати посилки з Китаю. А в соцмережах з'явилися жарти на цю тему.

Укрпошта змушена була відреагувати на такі чутки і заперечити можливість поширення китайського коронавірусу через посилки та товари.

Заява пошти з'явилася після того, як сотні людей поширили у соцмережах фейкову новину гумористичного сайту UaReview про спалювання посилок.

Кандидат медичних наук, імунолог Федір Лапій у розмові з BBC News Україна запевнив, що непокоїтися через посилки не варто.

"Їх можна спокійно забирати. Наскільки мені відомо, ці посилки йдуть довго, щонайменше 10 днів, а коронавірус живе максимум 48 годин", - каже він.

3. Алкоголь

Копирайт изображения Getty Images

"Батько працює в Міністерстві охорони здоров'я. Сьогодні викликали на термінову нараду. Повернувся і сказав мамі по секрету, що особливим розпорядженням уряду для боротьби з китайським коронавірусом усім чоловікам, які на відміну від жінок і дітей найбільш схильні до ризику зараження, щовечора потрібно випивати не менше 250 грамів горілки, віскі або коньяку".

Цей, ймовірно, жарт "гуляє" інтернетом, але в Ухані багато людей справді думають, що вилікуватися від коронавирусу можна за допомогою алкоголю.

Як розповідає кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Наталія Зотова, частина мешканців Уханю посилено намагаються вилікуватися міцним алкоголем.

"Старше покоління вірить, що алкоголь вбиває вірус: у нас сусіди п'яні ходять, кажуть, це щоб живими залишитися", - каже мешканка міста Антоніна Старцева.

Експерти нагадують, що алкоголь, навпаки, пригнічує імунну систему і послаблює організм, ускладнюючи процес боротьби з вірусом. Алкоголь краще використовувати для дезінфекції продуктів або рук.

Єдиний засіб, який сьогодні може допомогти знизити ризик зараження - це дотримання правил гігієни.

МОЗ України радить часто мити руки, уникати контакту з усіма, хто має гарячку та кашель, не споживате сирих чи недостатньо оброблених продуктів тваринного походження, якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря.

4. Соляний розчин

Копирайт изображения Getty Images

Міф про те, що коронавірус можна побороти, якщо полоскати горло соляним розчином, з'явився в китайському сегменті інтернету невдовзі після того, як влада КНР повідомили, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

Як повідомляє Служба моніторингу ВВС, ця чутка починалася з коментаря представника лікарні при Медичному університеті Гуанчжоу.

Він сказав, що від хвороби можна вилікуватися за допомогою розчину солі.

Насправді вірус може потрапити в організм не тільки через дихальні шляхи, а й, наприклад, через слизову оболонку очей. Тому медики рекомендують якомога рідше чіпати руками обличчя і терти очі.

Інформації про те, що вірус можна знищити розчином солі, з авторитетних джерел теж не надходило. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я підтвердив, що ця інформація - фейк.

5. Усе почалося з кажанів

Копирайт изображения Getty Images

У західних соцмережах циркулювала версія, що нинішній спалах коронавірусу почався після того, як молода китаянка з'їла в ресторані суп з кажана.

Цю версію ілюструє відео, на якому якась дівчина дійсно дістає з тарілки з супом щось схоже на кажана, і відкушує "це".

Пропустити Twitter допис , автор: @eha_news #CoronavirusOutbreak may be linked to bat soup sold at Wuhan market



It has been claimed that the deadly strain shares a common ancestor with a virus found only in fruit bats.



Bat soup is reported to be an unusual but popular dish particularly in Wuhanpic.twitter.com/prGVZshyQ0 — EHA News (@eha_news) 23 січня 2020 р.

Водночас відео з дівчиною і кажаном з'явилося в соцмережах за кілька років до нинішнього спалаху вірусу. Саму ж версію багато хто називає проявом ксенофобії і спробою зіграти на страсі людей перед невідомим.

Зв'язок між вірусом і дикими тваринами все-таки існує. Коронавірус, за версією влади, справді виник на ринку морепродуктів, де продавали диких тварин, яких потім готували і їли.

Такі ринки є по всьому Китаї й дійсно небезпечні з точки зору епідеміологів. Як сказав ВВС автор книги "Зараза" Девід Куаммен, появу нового вірусу на такому ринку експерти ВООЗ передбачали ще кілька років тому.

Проте відео, про яке йдеться, не має відношення до коронавірусу.

Його зняли не в Ухані, де кажани не вважаються делікатесом, і взагалі не в Китаї, а в республіці Палау. Кажанів їдять в Лаосі та африканській республіці Сан-Томе і Прінсіпі. Крім того, раніше їх вживали як їжу в деяких регіонах Італії.

Апокаліпсис скасовується

Копирайт изображения Getty Images

"Передусім, зберігаймо спокій, - радить колишня міністерка охорони здоров'я України. - Жодного апокаліпсису від уханського вірусу не передбачається".

Уляна Супрун також розвінчує міф про захист від вірусу, коли ти в масці. За її словами, маски необхідно одягати пацієнтам, щоб у закритому приміщені інфекція менше поширювалася, або лікарям на операціях.

"Вони (маски, - Ред.) не призначені для захисту від потрапляння збудників в дихальні шляхи, тобто маска не захищає від хвороб тих, хто власне її одягає", - додає ексміністерка.

Уляна Супрун каже, що специфічного лікування коронавірусу не існує.

Вона нагадує загальні рекомендації: мити руки, збалансовано харчуватися, пити достатньо рідини, провітрювати приміщення, займатися спортом і достатньо спати.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!