Донька випадково викинула мамині банки з $26 тис. Їх знайшли сміттярі
Британські сміттярі дві години розгрібали відходи і знайшли старі банки, в яких британська пенсіонерка зберігала 20 тисяч фунтів (близько 26 тисяч доларів).
Гроші належали жительці міста Дамбартон, що неподалік від Глазго. Пенсіонерка, якій вже за 80, зберігала їх на кухні, у старих консервних банках з-під соусу.
Коли жінки не було вдома, її донька вирішила прибирати будинок. Вона й гадки не мала, що у банках, які вона викинула, зберігалися гроші.
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Вона зрозуміла, що накоїла, лише коли її мама повернулася додому і розповіла, що упродовж багатьох років складала в банки свої заощадження.
Після цього донька і син пенсіонерки одразу ж відправилися в центр прийому вторинної сировини і попросили відшукати їхні зниклі гроші.
Допомогти їм погодилися сміттярі Тоні Скенлон і Кенні Макадамс. За їхніми словами, чоловік і жінка, які звернулися за допомогою, сильно панікували.
"Мені запам'яталася ця жінка, бо в неї були дуже важкі мішки зі сміттям, і я сказав, щоб вона залишила їх біля контейнера. А потім вона повернулася і спитала, де можуть бути ці мішки. Я сказав, що їх або роздавило ущільнювачем сміття, або викинули в контейнер".
Завдяки щасливій випадковості, один з двох ущільнювачів тоді був зламаний, тому це сміття перед відправленням на сміттєзвалище давили екскаватором.
Один зі сміттярів згадав, що кинув мішки в металевий контейнер. "Ми перемістили контейнер і почали перебирати його вміст. Витягали мішки, складали їх у ківш екскаватора. Зрештою, через півтори години ми знайшли ці важкі мішки. Відкрили один із них - там була перша банка з-під соусу", - розповів Скенлон.
Приблизно через 20 хвилин його напарник знайшов ще чотири банки в іншому мішку.
"Це було чудово. Тоні сказав мені, що жінка почала плакати. Я потиснув руку її братові. Це були божевільні дві години. Ми зробили все, щоб знайти гроші".
Якби донька і брат пенсіонерки хоч трохи забарилися б із приїздом до центру прийому вторинної сировини, їхні мішки з грошима відправили б на сміттєзвалище.
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