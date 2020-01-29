Копирайт изображения Марина Кудерчук / Facebook

Після кількох місяців невизначеності Державне агентство з питань кіно нарешті отримало нову очільницю. Нею стала Марина Кудерчук. Для багатьох це виявилося справжнім сюрпризом - до цього часу в кіноспільноті про неї майже нічого не чули.

І не дивно. Більшу частину кар'єри пані Кудерчук не мала до кіно жодного стосунку: на її рахунку дев'ять років роботи в податковій службі, ще три - в екологічній інспекції.

Кудерчук сама визнає, що з кіноіндустрією її пов'язують лише три останні роки, упродовж яких вона працювала в керівництві комунального закладу "Кіноконцертний зал ім. О. Довженка" в Запоріжжі та брала участь в організації Запорізького міжнародного кінофестивалю.

Призначення на посаду голови Держкіно людини з таким скромним досвідом здивувало багатьох представників кіноспільноти, частина з яких і без того були невдоволені останніми подіями навколо відомства.

Кілька місяців тому очікували, що новою очільницею агентства стане Юлія Сінькевич, яка має гарну репутацію в індустрії. Сінькевич, зокрема, є генеральним продюсером Одеського міжнародного кінофестивалю, співзасновницею Української кіноакадемії і входить до Українського оскарівського комітету.

Вона була єдиною з кандидатів на посаду, хто пройшов усі етапи відбору осіннього конкурсу. Здавалося, її призначення - лише питання часу, проте в листопаді стало відомо, що її кандидатуру відхилили.

Попри протести кіношників і обіцянки Сінькевич оскаржити це рішення, Кабмін вирішив провести новий конкурс на посаду, в якому зрештою й перемогла Марина Кудерчук. Ось що про все це думають у соцмережах.

"Глибока мудрість нової влади"

Кінокритик Сергій Васильєв іронізує над нерелевантним досвідом нової очільниці Держкіно: "В тому, що головою Держкіно стала колишній податковий і екологічний інспектор є глибока мудрість нової влади, оскільки головні проблеми українського кіно - це фінанси і (мікро)клімат".

Режисер Марина Степанська, своєю чергою, радить "уважніше придивитися до Запоріжжя як мекки кінокадрів".

А журналістка Крістіна Бердинських відшукала у фейсбуці Марини Кудерчук фото 2018 року, на якому вона стоїть поруч із Володимиром Зеленським. "І навіщо була ця показуха із конкурсом взагалі?", - запитує Бердинських.

"Відверто слабший кандидат виграє у відверто сильніших", - резюмує результати конкурсу культурна оглядачка Олена Чиченіна.

Песимістичний у своїх прогнозах і письменник Андрій Курков: "Вже очевидно, що на українське кіно чекають непрості часи. Затребуваними якостями для призначення на високі посади тепер часто є безликість і некомпетентність", - пише він.

А от народний депутат Микола Княжицький від оцінок професійних якостей Марини Кудерчук вирішив утриматися, але все одно чекає на роз'яснення причин її призначення: "Я бажаю успіхів пані Кудерчук. Перед нею серйозні виклики. І чекаю пояснень від уряду. Чим нова кандидатка краща і фаховіша від Юлії Сінькевич?"

У чому полягають переваги пані Кудерчук не розуміє і Олег Сенцов.

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