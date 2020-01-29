"Легені здатні самі прибирати мутації, викликані палінням". Нове дослідження
Ваші легені можуть мати майже "магічну" здатність прибирати ракові мутації, спричинені палінням - але лише, якщо ви відмовитеся від цієї звички, кажуть дослідники.
Раніше мутації, що призводять до раку легенів, вважалися такими, що лишаються назавжди, - навіть після відмови від паління.
Проте неочікувані висновки вчених, оприлюднені в журналі Nature, кажуть про те, що деякі клітини можуть не лише уникати шкоди від паління, а й відновлювати легені.
Такий ефект був зафіксований навіть у пацієнтів, які курили по пачці сигарет в день упродовж 40 років до того, як кинути.
Куріння спричиняє мутації у ДНК, які призводять до розвитку раку легенів.
Вчені кажуть, що більшість клітин, взятих із дихальних шляхів курців, зазнали мутацій внаслідок куріння.
Проте є й невелика кількість клітин, які з якихось причин залишилися неушкодженими. Дослідники поки не мають пояснення, чому так сталося, але порівнюють це зі своєрідним "ядерним бункером".
Після того, як курці кидають палити, ці неушкоджені клітини замінюють ушкоджені, і тим самим відновлюють легені.
За словами вчених, у курців, які позбавилися шкідливої звички, 40% клітин у легенях виглядали так само, як клітини людей, які ніколи не курили.
"Ми були взагалі не готові до таких результатів", - каже в розмові з BBC News доктор Пітер Кемпбелл з Інституту Сенгера.
У Великій Британії щороку фіксують близько 47 тисяч нових випадків захворювання на рак легенів: майже три чверті з них спричинені саме курінням.
Дослідження демонструють: кидаючи палити, курець ліквідує ризик захворіти на рак легенів - фактично, з моменту відмови від цієї звички. Це пояснюється тим, що будь-які подальші мутації у клітинах припиняються.
"Це дійсно дуже мотивуюча ідея, що кидаючи палити, люди фактично пожинають подвійні плоди цього кроку - не лише запобігають завдаванню подальшої шкоди для легенів, а й дають своїм легеням шанс відновитися", - Доктор Рейчел Орітт із благодійної організації Cancer Research UK.
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