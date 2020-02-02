Коронавірус: перша смерть за межами Китаю
Від коронавірусу помер чоловік на Філіппінах - це стало першим підтвердженим летальним випадком за межами Китаю.
Пацієнт - 44-річний китаєць із міста Ухань, провінція Хубей, де вперше виявили вірус.
Він був зараженим до прибуття на Філіппіни, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
В результаті спалаху наразі загинули понад 300 людей, переважна більшість - з провінції Хубей. Понад 14 000 людей були інфіковані.
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США, Австралія та все більше інших країн забороняють приїзд іноземців з Китаю і вимагають карантину власних громадян.
Кількість випадків коронавірусу в усьому світі обігнала аналогічну епідемію вірусу SARS, яка поширилася на понад два десятки країн у 2003 році. Однак рівень смертності від нового вірусу набагато нижчий, що вказує на те, що він не настільки смертельний.
Що відомо про цю смерть?
Чоловік поїхав на Філіппіни з міста Ухань через Гонконг, разом з 38-річною китаянкою, у якої минулого тижня також діагностували коронавірус, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Філіппін.
Чиновники заявили, що його шпиталізували у столиці Манілі, де у нього розвинулася важка пневмонія.
Вважають, що у чоловіка були також інші проблеми зі здоров'ям.
Рабіндра Абейсінгхе, представник ВООЗ на Філіппінах, закликав людей до спокою: "Це перше повідомлення про смерть за межами Китаю. Однак нам потрібно враховувати, що це не місцевий випадок. Цей пацієнт прибув з епіцентру спалаху".
Як повідомляє місцевий інформаційний бюлетень Rappler, міністр охорони здоров'я Франциско Дюк III заявив, що стан пацієнта був стабільним і навіть були ознаки покращення, ситуація швидко погіршилась протягом 24 годин.
Департамент охорони здоров'я наразі намагається знайти людей, які були на тому ж рейсі, що й померлий чоловік, щоб відправити їх на карантин, а також інших людей, з якими чоловік і жінка могли контактувати - наприклад, персонал готелю.
Цей смертельний випадок підтвердили незабаром після того, як Філіппіни оголосили, що забороняють в'їзд усіх іноземних мандрівників з Китаю.
Яка ситуація у Китаю?
Влада заявила, що до вечора суботи в провінції Хубей зафіксували ще 45 смертей, тобто загальна кількість загиблих у країні зросла до 304.
Загальна кількість інфікованих у Китаї наразі становить 14 370 - такі дані Національної комісії з охорони здоров'я повідомило державне телебачення.
За підрахунками університету Гонконгу, загальна кількість випадків може бути набагато вищою за офіційні дані. У місті Ухань, що стало епіцентром спалаху, могли заразитися понад 75 000 людей, кажуть експерти.
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