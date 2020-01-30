Росія звільнила громадянку Ізраїлю: обміняли на храм в Єрусалимі?

Копирайт изображения AFP Image caption Наама Іссахаре вже на свободі

26-річна громадянка Ізраїлю Наама Іссахаре, яку помилував у середу президент Росії Володимир Путін, покинула виправну колонію в Підмосков'ї.

Ця новина з'явилася вранці у четвер на стрічках російських інформагентств з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Можливо, її звільнення відбулось після передачі в управління Росії релігійного об'єкта "Олександрівське подвір'я" в Єрусалимі поблизу Храму Гробу Господнього.

Проте влада Росії заперечує, що це був обмін людини на нерухомість.

Точний час звільнення і конкретне місцеперебування Іссахаре ЗМІ не розповіли, обмежившись повідомленням, що дівчина перебуває в Москві.

Адвокат Іссахаре Олексій Добринін передбачає, що вона вирушить на батьківщину вже у четвер разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який прибуває до Москви з одноденним візитом.

"Пан Нетаньяху сам хотів її забрати", - заявив юрист агентству ТАСС.

Справа Іссахаре

"Керуючись принципами гуманності, постановляю: помилувати Нааму Іссасхар, 1993 року народження, засуджену 11 жовтня 2019 року Хімкінським міським судом Московської області, звільнивши її від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі", - йдеться в тексті президентського указу, опублікованого в середу на сайті Кремля.

Мешканку Ізраїлю, що має також американське громадянство, затримали у квітні 2019 року в транзитній зоні аеропорту Шереметьєво, де вона робила пересадку на шляху з Делі в Тель-Авів. В її багажі виявили 9,6 грама гашишу.

Іссахаре заарештували за звинуваченням у зберіганні та контрабанді наркотиків у значному розмірі. Потім засудили до 7,5 років колонії.

Ізраїльські ЗМІ писали, що Москва готова була передати Іссахаре ізраїльській владі в обмін на хакера Олексія Буркова, затриманого в грудні 2015 року в аеропорту Тель-Авіва за запитом США.

Родичі ізраїльтянки навіть зверталися до суду з проханням про скасування екстрадиції росіянина в США, називаючи Іссахаре "дипломатичним заручником".

Однак в листопаді 2019 року влада Ізраїлю передала Буркова американцям.

23 січня Володимир Путін, який перебував в Ізраїлі на святкуванні 75-річчя визволення радянськими військами нацистського табору смерті Аушвіц, зустрівся з матір'ю дівчини.

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Після чого зазначив, що "Наама - з дуже хорошої, порядної сім'ї, і пообіцяв, що "все буде добре".

За деякими даними, Путін і Нетаньяху обговорювали долю Іссахаре телефоном 16 і 26 січня.

26 січня Іссахаре подала на ім'я Путіна прохання про помилування.

Олександровське подвір'я

Російські представники, зокрема, помічник президента з міжнародних справ Юрій Ушаков, заперечували зв'язок між звільненням Іссахаре і рішенням Ізраїлю передати Росії права на Олександрівське подвір'я - архітектурний і археологічний комплекс приблизно за 70 метрів від Храму Гробу Господнього в Єрусалимі.

Його побудувало Російське Імператорське православне палестинське товариство в 1896 році.

Прохання російської влади про передачу релігійного об'єкта розглядав Мін'юст Ізраїлю кілька років. Але зараз питання вирішили, багато оглядачів вказують, що це стало можливим саме через домовленість з помилуванням громадянки Ізраїлю.

Нетаньяху прилітає в четвер у Москву, щоб обговорити з російським колегою загальну ситуацію на Близькому Сході та новий план врегулювання, запропонований 28 січня президентом США Дональдом Трампом.