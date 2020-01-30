Копирайт изображения Getty Images Image caption Вболівальниця збірної Англії

Україна запровадила безвізовий режим для громадян Великої Британії на рік - з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Рішення пов'язане з тим, що в ніч на 1 лютого Велика Британія виходить з ЄС, і таким чином її громадяни втрачали право на безвізові подорожі до України.

Безвізовий режим для громадян ЄС запровадив своїм указом ще президент України Віктор Ющенко, проте через брекзит Британія втрачала право на безвізові подорожі до України.

Тому британці, які мали квитки чи планували поїздки до України найближчим часом втратили б можливість приїхати до України.

"Використати у перемовинах"

Велика Британія не надала Україні безвізового режиму, коли він запрацював з ЄС. Тому українські експерти зауважують, що тему безвізу для британців варто використати у перемовинах про лібералізацію візового режиму для українців у Британії.

Раніше у коментарі для ВВС News Україна посол України у Британії Наталія Галібаренко вказувала, що Київ не ставить питання про запровадження віз для британців.

"Але я вважаю, що в таких питаннях як візи має бути елемент взаємності: якщо ми продовжуємо безвізовий в'їзд в Україну, то сподіваємося також на те, що Велика Британія здійснить зустрічні кроки", - вважає пані посол.

Вона каже, що мова не йде про те, що вже завтра українці зможуть їздити до Великої Британії без віз.

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"Йдеться про започаткування діалогу про поступове спрощення Британією візового режиму для українських громадян. Це тривалий і поетапний процес, але ми готові пропонувати різні варіанти візового спрощення та розробити, разом з британською стороною, відповідний план дій", - заявила Наталія Галібаренко

Цей план може бути аналогічним тому, який Україна мала з ЄС, а Київ готовий довести, що не становить міграційної загрози.

При цьому пані посол послалась на успішний досвід безвізового режиму України та ЄС.

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