Депутат Зеленського проти волонтерок. Новий виток конфлікту

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Депутат від партії "Слуга народу" Євгеній Брагар заявив, що звернеться до поліції через ймовірне розпалювання національної ворожнечі волонтерками Яриною Чорногуз і Анастасією Конфедерат, які кілька днів тому вийшли з автобуса через російський серіал.

Він також пообіцяв заступитися за водіїв.

BBC News Україна з'ясувала, чи справді їх вже звільнили.

Хто такий Брагар?

Копирайт изображения Facebook Євгенія Брагара Image caption Євгеній Брагар потрапив до Ради за списками "Слуги народу", йому 25 років

Євгеній Брагар - 76-й номер у списку партії "Слуга народу".

Йому 25 років, він киянин.

До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проекті "Лінгвіст", де безкоштовно навчали студентів іноземним мовам.

У Верховній Раді він - заступник голови Комітету зі свободи слова.

У середу він описав у Facebook про своє бачення конфлікту через російський серіал у автобусі "Львів-Запоріжжя".

"Нагадаю, що не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі. Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус", - написав він.

Депутат наголосив, що, на його думку, водій "не порушив жодного закону України та своїми діями демонстрував прагнення знайти компроміс з незадоволеними пасажирами".

Тому Євгеній Брагар заявив, що не дозволить "утисків у бік водія", зокрема і з боку роботодавця.

Раніше у компанії-перевізнику Winew заявляли про можливе звільнення водіїв того рейсу після аналізу ситуації.

Водночас Євгеній Брагар пообіцяв звернутися до поліції через фрази на кшталт "російська мова не має лунати в Україні", які звучали зі сторони волонтерок.

За його словами, такі заклики є "неприйнятними, дискримінаційними та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 Кримінального кодексу України".

Це стаття про "умисні дії, спрямовані на розпалювання національної... ворожнечі та ненависті" та обмеження прав громадян через мову.

Вона передбачає штраф або ув'язнення на строк до п'яти років, а якщо суд доведе, що ці дії вчинені групою осіб, то термін ув'язнення може зрости до восьми років.

"Часи Януковича"

Копирайт изображения Facebook Ярини Чорногуз Image caption Волонтерки Ярина Чорногуз та Анастасія Конфедерат самі вийшли з автобусу через небажання водія вимкнути російський серіал

Публікація депутата викликала суперечки у соцмережах.

Багато хто розкритикував його підхід.

Депутатка "Європейської солідарності" і засновниця медбатальйону "Госпітальєри", до якого входять обидві волонтерки, Яна Зінкевич порівняла дії колеги зі "Слуги народу" з "часами правління Януковича".

"І тому я не просто обурена і закликаю особисто заступника голови комітету ВРУ з питань свободи слова Євгенія Барагара не писати заяву на громадянок України, які вступались за українську мову, бо з його боку це буде репресією рівня Сталіна. Бо тоді в багатьох постане питання, а слуга якого народу Євгеній Барагар?", - запитала вона.

Яна Зінкевич додала, що Закон про українську мову "чітко говорить, що послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою".

Адвокатка Євгенія Закревська відзначила у коментарях, що "будь-який серіал (як і музику) в будь-якій маршрутці мають вимкнути на вимогу будь-якого пасажира".

"Такі питання не вирішуються голосуванням", - додала вона.

А колишній член ЦВК юрист Андрій Магера наголосив, що нав'язування перевізником будь-яких послуг (Якими можна вважати трансляцію серіалів. - Ред.) неприпустиме, незалежно від того, чи є воно безкоштовним.

Водночас, були й ті, хто підтримав депутата.

Наприклад, його опонентам нагадали про 10 статтю Конституції: "В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

Крім того, на захист водія виступив депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який висловив готовність допомогти з роботою і юридичним захистом у суді.

"Вважаю його звільнення незаконним і вчиненим під тиском крайніх правих націоналістів", - додав Ілля Кива.

Водіїв ще перевіряють

Водночас керівництво фірми Winew у розмові з BBC News Україна повідомило, що водіїв наразі не звільнено - їх лише відсторонили.

"Триває службове розслідування, воно по суті лише почалося. Ми намагаємося повністю розібратися у ситуації", - розповіла директорка компанії Оксана Гриб.

"Поступає маса дзвінків і від пасажирів, які перебували в автобусі. Збираємо і від них інформацію, щоб робити якісь висновки", - додала вона.

Копирайт изображения Winew Image caption У фірмі Winew кажуть, що шоковані тим, що сталося і наголошують, що фірма має проукраїнську позицію

За словами Оксани Гриб, пасажири телефонують з власної ініціативи.

"Там йде одноголосна ситуація", - відзначила вона, однак більше деталей про те, на чию користь висловлюються пасажири, не надавали.

Раніше Winew вибачилася перед волонтерками та повернула їм гроші за квитки.

Наразі відомо, що водії вчора повернулися додому.

Водночас у компанії не знають, через який саме російський серіал стався конфлікт:

"Ще навіть не мали зустрічі з водіями, були лише телефонні розмови", - пояснила це Оксана Гриб.

Також, за її словами, офіційного звернення до її компанії від депутата "Слуги народу" Євгенія Брагара не надходило - принаймні, про це невідомо.

З'ясує слідство

Сам Євгеній Брагар написав другий пост, у якому спробував юридично посилити свою позицію.

Зокрема, на закиди щодо необхідності використання української мови у транспорті він відповів: "Кінофільм в салоні не є транспортною послугою…".

А також зізнався, що до самого "Про функціонування української мови як державної" ставиться "різко негативно".

Водночас він додав, що його звернення до поліції, скоріше за все, стосуватиметься лише однієї з волонтерок.

"Голос на відео, що каже: "російська мова не повинна лунати в Україні", найімовірніше належить її подрузі Настьонко Конфедерат (прізвище найімовірніше несправжнє)", - написав він.

І додав, що це має з'ясувати слідство.

Ярина Чорногуз на всю ситуацію відреагувала так: "У мене немає сили коментувати цей маразм, мені просто цікаво доїду я на свою ротацію чи ні. Чи замість неї поїду під арешт".

Вона додала, що хотіла б "відійти від цього інформаційного галасу" та "сконцентруватися трохи на інших речах, які сталися в моєму житті".

Конфлікт з водіями автобусу "Львів-Запоріжжя" стався 27 січня, коли Ярина Чорногуз разом з подругою поверталися з похорону її хлопця - боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Микола Сорочук загинув на Донбасі від кулі снайпера.

Волонтерки попросили водія вимкнути російський серіал, а після того, як він за згоди інших пасажирів відмовився це зробити, вони залишили салон автобусу.

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