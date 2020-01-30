Мільярдер більше не шукає романтичну партнерку для подорожі до Місяця

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Японський мільярдер Юсаку Маедзава, який раніше планував знайти романтичну партнерку для спільної подорожі до Місяця, відмовився від цієї ідеї.

Маедзава є засновником найбільшого в Японії торгової мережі з продажу одягу. У 2018 році він заплатив чималу суму компанії SpaceX (розмір не розголошується), щоб стати першим пасажиром корабля, який, як планується, облетить навколо місяця.

Політ, про який йде мова, запланований на 2023 рік.

Близько двох тижнів тому Маедзава заявив, що шукає жінку, яка складе йому компанію в цій подорожі.

"Егоїстичне рішення"

До охочих висувалися певні вимоги: жінкам, зокрема, мало бути понад 20 років і вони не мали перебувати у стосунках. Відтоді на пропозицію встигли відгукнутися майже 28 тисяч кандидаток.

Проте в четвер мільярдер у своєму твіттері заявив, що припиняє пошуки партнерки і вирушить до Місяця самостійно.

"Частина мене досі має дещо змішані почуття щодо моєї участі у цьому. Коли я думаю, що 27 722 жінки зі щирими намірами та сміливістю використали свій дорогоцінний час, щоб подати заявку, я почуваюся дуже засмученим через те, що змушений проінформувати всіх про своє егоїстичне рішення", - написав Маедзава.

Ця історія - не перший випадок, коли японський мільярдер привертає до себе увагу всього світу.

Минулого року він, приміром, пообіцяв розділити 100 мільйонів єн (925 тисяч доларів) між 100 випадковими людьми, які зроблять репост його запису в твіттері.

"Щоб взяти участь, все що потрібно - підписатися на мене, і зробити ретвіт", - писав Маедзава.

Той пост мільярдера зрештою зібрав 4,3 мільйона ретвітів - найбільше в історії Twitter.

У лютому 2019-го Маедзава заявив, що виконав свою обіцянку й розіслав гроші переможцям.

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