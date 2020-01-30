На кордоні США і Мексики знайшли кілометровий тунель. З ліфтом, рейками й електрикою

Копирайт изображения CBP/Reuters

Американські митники повідомили, що виявили найдовший тунель для контрабанди, який коли-небудь знаходили в районі мексиканського кордону.

Довжина підземного тунелю - 1 313 метрів, він оснащений ліфтом, рейковими шляхами, системами вентиляції та дренажу, а також високовольтними електричними лініями.

Вхід до нього розташований на території промислового об'єкту на околиці міста Тіхуана в Мексиці. Вихід знайшли в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія.

Під час операції наркотиків не знайшли, також нікого не заарештували. Американська влада не повідомила, кого саме підозрюють у створенні тунелю.

Проте відомо, що в цьому районі активно діє мексиканський картель Сінаола, який влада США вважає найбільшою злочинною наркотичною організацією у світі.

Засновник картелю Хоакін "Ель-Чапо" Гузман, який очолював його упродовж тривалого часу, наразі відбуває покарання в американській в'язниці.

Копирайт изображения CBP/Reuters

Копирайт изображения CBP/Reuters

Тунель, про який йде мова, знайшли ще в серпні, проте його опис поліція США оприлюднила лише зараз.

Середня глибина, на якій проходить тунель, складає 21 метр. Розміри підземного ходу - 175 сантиметрів у висоту і 62 сантиметри в ширину.

"Складність і довжина тунелю демонструють, наскільки довго транснаціональні злочинні організації здатні готувати операції з контрабанди", - каже спеціальний агент міністерства внутрішньої безпеки США в Сан-Дієго Карделл Морант.

З 2016 року у Каліфорнії виявили більше десяти схожих інженерних споруд.

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