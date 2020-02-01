Голлівуд змінює правила для сексу в кіно. Культогляд

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У свіжому культогляді читайте про таке:

Що змінилося для сексуальних сцен у кіно?

Чому феміністки розлютилися на кінопремію "Сезар"?

Яким шрифтом краще писати бестселери?

Кіносекс під наглядом

Нові часи диктують нові правила, зокрема, і для сексуальних сцен у кіно. Гільдія акторів США - Американська федерація працівників телебачення та радіо - запровадила нові правила, покликані запобігти сексуальним домаганням та неналежній поведінці на знімальному майданчику - як відповідь на рух #MeToo.

Тепер з акторами будуть проводити зустрічі тет-а-тет координатори інтимних сцен, щоб актори могли чітко дати зрозуміти, на що саме погоджуються, пише Independent.

"Згідно з правилами, координатори інтимних сцен повинні до початку роботи над фільмом провести зустрічі з продюсерами, директорами та авторами, щоб визначити точні межі оголеності, які очікуються, та особливості симульованого сексу відповідно до сценарію", - розповіла голова акторської спілки Габріель Картеріс, відомої за роллю в серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210".

Координатори також допомагатимуть з режисурою сексуальних сцен, щоб переконатися, що безпеці акторів нічого не загрожує і що їм комфортно на зйомках.

Нові правила визначають ролі та обов'язки координаторів, при цьому дозволяючи гнучкість, потрібну для різних фільмів та серіалів, каже засновниця асоціації спеціалістів з інтимних сцен Аманда Блюменталь.

Новий скандал з Романом Поланскі

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Феміністки розсердилися на французький "Оскар", як іноді називають кінопремію "Сезар". Обурення викликало те, що останній фільм режисера Романа Поланскі "Офіцер і шпигун" отримав 12 номінацій на нагороду.

Активістки вже анонсували акції протесту під час церемонії нагородження, що відбудеться наприкінці лютого, пише Times.

Французько-польський режисер у 1978 році втік до Франції зі США, де його звинувачували у сексі з 13-річною. Ще п'ять жінок заявили, що він зґвалтував їх, коли вони були дітьми або підлітками. Поланскі заперечує всі обвинувачення.

Ален Терзян, президент Академії мистецтв та технологій кінематографу, яка організовує "Сезар", не згоден із тим, що Поланскі мали виключити з номінацій.

"Академія - не та установа, яка повинна мати моральні позиції", - заявив він.

"Академія вирішила, що скоєння злочину - це не проблема", - відповіла голова феміністичної організації "Osez le féminisme" Каролін де Гаас. Вона каже, що вшанування Поланскі "змушує жертв мовчати".

Французька кіноіндустрія тривалий час ігнорувала обвинувачення проти Поланскі. Втім, настрої змінюються, пише газета. У 2017 році Поланскі запропонували стати головою журі на "Сезар", проте після обурення феміністок йому довелося відхилити запрошення.

Битва шрифтів

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Шрифт Times New Roman несподівано опинився в трендах Twitter. Сталося це після того, як британський письменник Шон Річардсон спитав "Яким шрифтом і якого розміру ви користуєтеся?". Він і гадки не мав, що відкриє цим скриньку Пандори вподобань і упереджень, пише Guardian.

Авторка детективів-бестселерів Софі Ханна відповіла: "Arial, 12 пт". Вибір Джона Скальці, переможця премії в жанрі наукової фантастики "Х'юго", - Georgia, 12 пт, через один інтервал, але коли він завершує текст, ставить подвійний інтервал і змінює шрифт на Courier, 12 пт. Канадський автор у стилі фентезі Ґай Ґеврієл Кей обирає "New Century Schoolbook 12… тому що я молодий і крутий".

Але згодом почалася хвиля коментарів на підтримку Times New Roman. З'ясувалося, що саме цьому шрифту надають перевагу більшість сучасних письменників, зокрема автор "Зоряних війн" Чак Вендіг.

Шрифт Calibri не отримав багато підтримки, хоча саме його обирає Річардсон, який розпочав битву шрифтів у Твіттері. "Оскільки ми проводимо так багато часу зі шрифтами, не дивно, що вони провокують так багато емоцій", - пояснює він хвилю реакцій від письменників на своє питання.

Автор бестселерів та колишній редактор Макс Портер зізнається, що його відштовхували тексти, які подавалися на розгляд, написані "дурнуватим, химерним, середньовічним, комічним, надто малим або надто великим" шрифтом. Його порада - "шрифт ніколи не має бути більш промовистим, ніж твір".

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC.

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