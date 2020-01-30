Facebook заплатить $550 млн через функцію розпізнавання облич

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Facebook погодилася виплатити 550 мільйонів доларів, аби припинити судовий розгляд справи, яка стосується технології розпізнавання облич користувачів на фото.

До компанії позивалася група жителів американського штату Іллінойс, які доводили, що збираючи та зберігаючи біометричні дані користувачів, соцмережа порушує закони штату про приватність і захист персональних даних.

Позов був направлений до суду ще у 2015 році.

"Ми вирішили досягти досудової угоди, оскільки в інтересах нашої спільноти та акціонерів залишити цю ситуацію позаду", - заявили у Facebook.

Соцмережа почала використовувати технологію розпізнавання облич в США у 2010 році.

Інструмент допомагав позначати людей на фото: він сканував знімки, які завантажували користувачі, пропонуючи свої варіанти того, хто на них зображений.

Раніше Facebook постраждала через скандал із витоком даних користувачів, пов'язаний з компанією Cambridge Anayitica.

Ця компанія у 2015-2016 роках отримала доступ до даних 87 мільйонів користувачів, і згодом використовувала їх для підбору політичної реклами.

У 2019 році у США Facebook оштрафували на 5 мільярдів доларів через необережне поводження з особистими даними користувачів.

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